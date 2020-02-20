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Почему не отремонтировали городской парк Бердска, рассказал Евгений Шестернин

21:22 20.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В 2019 году второй этап проекта не удалось осуществить из-за не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Деньги, которые выделяли для строительства парка, перенаправили на другие цели.

Почему не отремонтировали городской парк Бердска, рассказал Евгений Шестернин
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Почему не отремонтировали городской парк Бердска, рассказал Евгений Шестернин

Почему не отремонтировали городской парк Бердска, рассказал Евгений ШестернинКогда построят ул. Ключевую: Если Минобороны отдаст часть земель БердскуЕщё 45 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.

— В 2019 году должны были делать городской парк по программе «Комфортная городская среда», но не сделали. Почему? И понес ли кто-то за это наказание?

— В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бердске в 2019 году благоустроено 18 дворовых территорий многоквартирных домов. Важную роль в реализации проекта играет мнение, а также непосредственное участие жителей.

Так, в 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию Городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019 году второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. В результате финансирование, которое выделялось для строительства Городского парка, было перенаправлено на другие цели. Благодаря этим деньгам нам удалось дополнительно в этом году благоустроить 10 дворов многоквартирных домов, — ответил Евгений Шестернин.

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От редакции

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Гость, 20 февраля 2020 15:40
Дык-ть вы конкурс проводите в феврале-марте на текущий год, а не в сентябре! Йооо-мана!
Аноним, 20 февраля 2020 16:32
Тут уже всё просчитано! Не учи учёного...
Аноним, 20 февраля 2020 19:18
НВР:
Нет. Для парка помимо хорошего тратуара и лавочек.. Нужен пруд.мостик в небольших конечно размерах. Но это будет шикарно.Ручеек.
Гость, 20 февраля 2020 19:53
Там из фонтана-то по ведру окурков достают, а представь, как в тот пруд насвинячат?!

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