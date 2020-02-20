Почему не отремонтировали городской парк Бердска, рассказал Евгений Шестернин

В 2019 году второй этап проекта не удалось осуществить из-за не состоявшегося конкурса на право проведения работ. Деньги, которые выделяли для строительства парка, перенаправили на другие цели.

Городской парк Бердска — любимое место малышей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы города на ваши вопросы. В конце 2019 года вы задали их Евгению Шестернину более 100.

— В 2019 году должны были делать городской парк по программе «Комфортная городская среда», но не сделали. Почему? И понес ли кто-то за это наказание?

— В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» в Бердске в 2019 году благоустроено 18 дворовых территорий многоквартирных домов. Важную роль в реализации проекта играет мнение, а также непосредственное участие жителей.

Так, в 2016 году жители города определили для участия в проекте благоустройства территорию Городского парка, который должен был проходить в два этапа. Первый этап реализован в 2017 году. В 2019 году второй этап проекта не удалось осуществить по причине не состоявшегося конкурса на право проведения работ. В результате финансирование, которое выделялось для строительства Городского парка, было перенаправлено на другие цели. Благодаря этим деньгам нам удалось дополнительно в этом году благоустроить 10 дворов многоквартирных домов, — ответил Евгений Шестернин.