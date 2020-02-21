На «безобразную» работу КБУ пожаловались жители Бердска Евгению Шестернину

Рыть землю КБУ приходится часто из-за аварий на теплотрассах

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросы главе города. В конце 2019 года вы задали из Евгению Шестернину более 100.

— Можете ли вы повлиять на КБУ, это же муниципальное учреждение? Безобразно исполняют свои обязанности в части восстановления благоустройства после ремонтных работ! По всему городу из-за них бардак. Лично знаю возле домов №15 и №17 по ул. Ленина теплотрассу сделали, а асфальт нет. А в районе домов №6,8 по ул. Комсомольской вообще бардак: застройщик дома №14 подарил жителям тротуар (вроде за свои деньги), а КБУ его сломали при ремонте теплотрассы и не сделали, уже второй год. И это не единичные случаи, наведите порядок, пожалуйста.

-Безобразно исполняют свои обязанности КБУ, в части восстановления благоустройства после ремонтных работ, пожаловались жители. Проблема существует, и она вызвана таким обстоятельством как оперативность и срочность. Скорость технических работ обусловлена тем, что техническое состояние магистралей оставляют желать лучшего, когда где-то случается авария, то в приоритете всегда будет ее устранение, вместе с тем мы добиваемся того, что все работы по благоустройству будут сделаны в весенне-летний период на следующий год, — ответил мэр Бердска.