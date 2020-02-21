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На «безобразную» работу КБУ пожаловались жители Бердска Евгению Шестернину

15:30 21.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Горожан смущает, что предприятие не восстанавливает тротуары после разрытий из-за аварий на теплотрассах. Глава города отметил, что «проблема существует».

На безобразную работу КБУ пожаловались жители Бердска Евгению Шестернину
Рыть землю КБУ приходится часто из-за аварий на теплотрассах
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
На безобразную работу КБУ пожаловались жители Бердска Евгению Шестернину

На «безобразную» работу КБУ пожаловались жители Бердска Евгению ШестернинуПочему не отремонтировали городской парк Бердска, рассказал Евгений ШестернинЕщё 46 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросы главе города. В конце 2019 года вы задали из Евгению Шестернину более 100.

Можете ли вы повлиять на КБУ, это же муниципальное учреждение? Безобразно исполняют свои обязанности в части восстановления благоустройства после ремонтных работ! По всему городу из-за них бардак. Лично знаю возле домов №15 и №17 по ул. Ленина теплотрассу сделали, а асфальт нет. А в районе домов №6,8 по ул. Комсомольской вообще бардак: застройщик дома №14 подарил жителям тротуар (вроде за свои деньги), а КБУ его сломали при ремонте теплотрассы и не сделали, уже второй год. И это не единичные случаи, наведите порядок, пожалуйста.

-Безобразно исполняют свои обязанности КБУ, в части восстановления благоустройства после ремонтных работ, пожаловались жители. Проблема существует, и она вызвана таким обстоятельством как оперативность и срочность. Скорость технических работ обусловлена тем, что техническое состояние магистралей оставляют желать лучшего, когда где-то случается авария, то в приоритете всегда будет ее устранение, вместе с тем мы добиваемся того, что все работы по благоустройству будут сделаны в весенне-летний период на следующий год, — ответил мэр Бердска.

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Иван, 21 февраля 2020 15:42
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