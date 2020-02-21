Инициаторов митингов против колонии ГУФСИН на экс-базе спецназа ГРУ проверяет полиция Бердска

Владимир Соколов проверит призывы к митингам в Бердске

Проверит законность призывов к митингам жителей Бердска начальник полиции города Владимир Соколов сегодня, 21 февраля. В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» главный полицейский сообщил, что согласованные митинги не попадают в поле зрения правоохранителей.

— Если митинг не санкционирован это нарушение административного законодательства. И глава города давал комментарий, что тема с возможным размещением в Бердске колонии и исправительного центра купирована. Официальные лица ГУФСИНа давали сведения, что повода для беспокойства нет. При мониторинге СМИ в книге учета сообщений о преступлениях в Бердске задокументирована информация, по которой проводим проверку. Проверка проводится в отношении граждан, которые собираются проводить несанкционированные митинги. Этим действиям будет дана правовая оценка и если будут установлены виновные лица, они будут наказаны. Если же он все-таки состоится, то несанкционированный митинг будет зафиксирован и меры будут приняты. Но в случае, если будет нарушен закон, — сообщил «Курьер. Среда. Бердск» Владимир Соколов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», создают инициативную группу и переходят к активным действия жители Бердска, которые не верят в то, что казармы воинской части не займут заключенные. В редакцию «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 21 февраля, позвонила общественница Наталья Слесарева.

— Будем устраивать пикеты. Соберемся сегодня с рабочей группой и проработаем план действий. Мы не верим власти, она у нас вышла из доверия. Я так заявила и на телевидении. Пикетчиков будем фотографировать и высылать фото в Москву. Там есть человек, который освещает эту тему на месте. Мы поддерживаем депутата Андрея Некрасова и его идею создания авиационного кадетского корпуса и «Юнармиии». Мы будем вставать возле военной части и на ул. Ленина. В военном городке народ гудит, люди не спят и возмущены ремонтными работами. Слова это одно, нам нужен документ, что в воинской части не будет колонии или исправительного центра. Мы все равно будем подавать уведомление на митинг, но после пикета, — рассказывала бердчанка.

В беседе с «Курьер. Среда. Бердск» глава города Евгений Шестернин повторил, что все комментарии по этому поводу даны:

— Губернатор и руководитель ГУФСИН Новосибирской области, я уже комментировали — колонии или исправительного центра в Бердске не будет. И я это подтверждаю еще раз, — резюмировал Евгений Анатольевич сегодня, 21 февраля.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск» новость о том, что в Бердске, возможно, появится колония или исправцентр УФСИНа всколыхнула Бердск. Горожане начали протестовать: не должно быть тюрьмы на месте бывшей базы военного гарнизона, где до 2009 года дислоцировалась Бердская бригада спецназа. Горожане даже начали собирать подписи под петицией, размещенной на сайте change.org с 15 февраля. На сегодняшний день петиция собрала 7205 подписей.