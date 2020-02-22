Узнавать данные о смерти клиентов захотели российские банки через ЗАГСы

Это поможет вовремя закрывать счета и эффективнее бороться с мошенниками, утверждают банкиры. Но сразу же возникает резонный вопрос о возможных утечках и рисках для людей.

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Российские банки предложили налоговой разрешить им узнавать о смерти клиентов с помощью реестра ЗАГС. Это поможет вовремя закрывать счета и эффективнее бороться с мошенниками, утверждают банкиры. Но сразу же возникает резонный вопрос о возможных утечках и рисках для людей.

«Банки предлагают налоговой службе уведомлять кредитную организацию о том, что владелец такого-то счета умер. Банк, получая уведомление, обрабатывает данные по клиенту и делает официальный запрос в ЗАГС, откуда получает юридически значимую информацию и прекращает движение денежных средств по счету», — приводит ТАСС объяснение пресс-службы ассоциации банков России.

Сейчас же действует такая система, что счета человека продолжают быть активными даже после его смерти. Их закрывают только после обращения наследников, нотариусов или при появлении проблемы с долгом. Все это занимает порядка полугода.

У налоговой же есть доступ к реестрам открытых в банках счетов и данным ЗАГС. Таким образом, ведомство может адресно сообщать кредитным организациям о смерти человека. Если инициативу примут, то придется вносить изменения в законы и Налоговый кодекс.

Как отметил в разговоре с «360» руководитель Агентства кибербезопасности Евгений Лифшиц, идея банков может принести как плюсы, так и определенные минусы.

«С одной стороны, это плюсы, чтобы мошенники не могли украсть деньги, а с другой стороны, это минус, так как непонятно, как банки этим будут пользоваться, не станет ли это достоянием тех самых утечек данных, не приведет ли это к дополнительным звонкам родственникам покойных, как это бывает в сфере ритуальных услуг», — пояснил специалист.

Мошенничество действительно встречается очень часто. Президент Ассоциации российских банков Гарегин Тосунян ранее рассказал, что помочь защититься от злоумышленников может здравый смысл.