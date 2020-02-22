Геи и бисексуалы чаше болеют раком кожи

Мужчины-геи чаще болеют раком кожи, чем обычные мужчины, и это может быть из-за того, что они чаще используют солярии.

Уровень заболеваемости раком кожи составлял 8,1–8,4% среди мужчин-геев и бисексуалов по сравнению с 6,7 у мужчин с прямой кожей в группе из более чем 45 000 американцев

Ученые доказали, что мужчины-геи чаще болеют раком кожи, чем обычные мужчины, и это может быть из-за того, что они чаще используют солярии.

Уровень заболеваемости раком кожи составлял 8,1–8,4% среди мужчин-геев и бисексуалов по сравнению с 6,7 у мужчин с прямой кожей в группе из более чем 45 000 американцев.

Тем не менее, по данным четырехлетних опросников, собранных Бригамом и женской больницей в Бостоне, у геев и бисексуальных женщин риск развития рака кожи был ниже или ниже, чем у натуральных женщин.

Воздействие ультрафиолетовых лучей и другие факторы риска в этом исследовании не рассматривались. Но исследователи отмечают, что в небольших исследованиях сообщалось о более частом использовании соляриев среди мужчин сексуального меньшинства, что может вызвать рак кожи.

Исследование, опубликованное сегодня в журнале JAMA Dermatology, является крупнейшим для анализа того, как уровень заболеваемости раком кожи варьируется в зависимости от сексуальной ориентации.

«Очень важно, чтобы мы спрашивали о сексуальной ориентации и гендерной идентичности в национальных обследованиях здоровья; Если мы никогда не зададим вопрос, мы никогда не узнаем, что эти различия существуют », — сказал соответствующий автор доктор Араш Мостагими.

«Когда мы смотрим на различия, это может быть неудобно, но мы должны продолжать задавать эти вопросы, чтобы увидеть, становимся ли мы лучше или хуже, решая их.

«Исторически такого рода изменения здоровья были скрыты, но теперь мы понимаем, что это клинически значимо».

Д-р Мостагими и его коллеги использовали данные из Системы наблюдения за поведенческим фактором риска (BRFSS).

Центры по контролю за заболеваниями (CDC) используют BRFSS для сбора информации о рискованном поведении американца в отношении здоровья.

Ежегодно BRFSS дает по телефону около 450 000 взрослых в 50 штатах.

Один из вопросов, которые им задают, а также об их сексуальной ориентации, звучит так: «Доктор, медсестра или другой медицинский работник когда-либо говорили, что у вас рак кожи?»

Доктор Мостагими и его коллеги сравнили показатели заболеваемости раком кожи среди гетеросексуальных мужчин и женщин с показателями среди геев или бисексуальных мужчин и женщин.

Уровень заболеваемости раком кожи среди гомосексуалистов составлял 8,1%, а среди бисексуальных мужчин — 8,4%, что статистически выше, чем 6,7% среди гетеросексуальных мужчин.

Заболеваемость раком кожи составляла 5,9% среди женщин-лесбиянок и 6,6% среди гетеросексуальных женщин, что не было статистически значимой разницей.

Тем не менее, показатель 4,7 процента среди бисексуальных женщин был статистически значимо ниже, чем у гетеросексуальных женщин.

Обследование BRFSS не позволило собрать информацию о факторах риска развития рака кожи, таких как воздействие ультрафиолета, тип кожи Фитцпатрика (мера цвета кожи и подверженность солнечному ожогу), ВИЧ-статус и многое другое.

Тем не менее, предыдущее исследование, проведенное Калифорнийским университетом, в котором приняли участие около 200 000 взрослых в США, показало, что геи и бисексуалы в шесть раз чаще принимают участие в загаре в помещении и в два раза чаще страдают от рака кожи.

Доктор Сара Аррон, адъюнкт-профессор дерматологии в Университете Калифорнии, сказала, что «геи и бисексуалы составляют группу риска по раку кожи».

«Одной из вероятных причин возникновения рака кожи среди геев и бисексуальных мужчин является повышенное воздействие ультрафиолетового излучения, вызванного загаром в помещении», — добавила она.

Авторы исследования Бригама и Женской больницы отмечают, что данные основаны на самопровозглашенных диагнозах рака кожи, которые не были подтверждены врачом.

Выводы могут не распространяться на всю территорию США.

Доктор Мостагими сказал: «В качестве следующего шага мы хотим установить связь с сообществами сексуальных меньшинств, чтобы помочь выявить причину этих различий в уровне заболеваемости раком кожи.

«Это работа, которую нужно делать вдумчиво, но она может помочь не только сексуальным меньшинствам, но и всем».

Менеджер отдела информации о здоровье в Великобритании, Рэйчел Орритт, сообщила MailOnline: «Хотя это исследование предполагает, что гомосексуальные мужчины подвержены более высокому риску рака кожи, между гомосексуальными и гетеросексуальными мужчинами обнаружена лишь небольшая разница.

«Независимо от вашей сексуальной ориентации, вы можете снизить риск заболевания раком кожи, наслаждаясь солнцем и избегая лежаков».

В Великобритании ежегодно диагностируется около 147 000 новых случаев немеланомного рака кожи. По данным исследования рака, ежегодно диагностируется около 13 500 новых случаев меланомы.

Рак кожи является наиболее распространенным раком в Соединенных Штатах. По оценкам Американской академии дерматологии, в США каждый день диагностируется рак кожи примерно у 9 500 человек.

Источник: https://www.dailymail.co.uk