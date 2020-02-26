Убрать «кандалы»: Снести бетонные ограждения требуют жители Бердска у Евгения Шестернина

Убрать бетонные ограждения на стройплощадках по причине их неэстетического внешнего вида не представляется возможным, так как они установлены для безопасности граждан, ответил мэр города.

Заборы вокруг стройки — мера безопасности

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов главы Бердска на ваши вопросы. Вы задали их Евгению Шестернину в конце 2019 года более 100.

— А вы не хотели бы снять старую рекламу с города, а так же убрать «кандалы» — бетонные ограждения в Бердске. Живем как политзаключенные! Освещения не хватает в городе, есть такие улицы, где очень темно!

— На вопросы, связанные с наличием бетонных ограждений, освещением и рекламой, отвечу следующее. Убрать бетонные ограждения на строительных площадках по причине их неэстетического внешнего вида не представляется возможным, так как, прежде всего они установлены для безопасности граждан, и будут демонтированы по окончанию строительных работ. Ежегодно на содержание освещения городских улиц выделяется не менее двух миллионов рублей, и выполняются все работы, в соответствии с наказами жителей и определенным бюджетом. Реклама располагается в городе Бердске на основании разрешений, выданных администрацией города Бердска. Срок разрешений от 5 до 10 лет.