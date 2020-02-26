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Диагностируют рак в три раза быстрее в центре онкологии Новосибирска

19:30 26.02.2020 Фото: nso.ru
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Раньше на прохождение процедур требовался 51 день, теперь пациенту понадобится две недели. По мнению губернатора, важно, что удалось повысить не только качество и скорость диагностики, но и уровень комфорта пациента.

Диагностируют рак в три раза быстрее в центре онкологии Новосибирска
Губернатор Андрей Травников побывал в онкоцентре
Сюжет: Онкология
Диагностируют рак в три раза быстрее в центре онкологии Новосибирска

Диагностируют рак в три раза быстрее в центре онкологии НовосибирскаРак: Почему онкологию сложно обнаружить?Ещё 227 новостей

Центр онкопомощи на базе Городской клинической больницы №2 в Новосибирске, созданный в рамках национального проекта «Здравоохранение», сократил сроки постановки диагноза более чем в три раза. Раньше на прохождение процедур требовался 51 день, теперь пациенту понадобится две недели.

«Мы достигли такой оперативности, что с момента обращения к участковому врачу и до момента подтверждения или исключения диагноза проходит 14, максимум 15 дней», — сказал губернатор Андрей Травников на совещании в центре с6 февраля.

Всего пациенту необходимо посетить клиники не более четырех раз за период диагностики. Длительность гистологического подтверждения новообразования составляет 5-7 дней. По мнению губернатора, важно, что удалось повысить не только качество и скорость диагностики, но и уровень комфорта пациента, передает пресс-служба регионального правительства.

Благодаря центрам онкопомощи, все большее количество заболеваний удается выявлять на ранних стадиях. Например, в ЦАОПе на базе ГКБ №2 за прошлый года почти 60% злокачественных образований, выявленных впервые, обнаружили на I и II стадиях. Как отмели главврач новосибирского онкодиспансера Олег Иванинский, именно на этих стадиях лечение максимально эффективно.

Центр амбулаторной онкопомощи — это новое звено онкологической службы, мощный комплекс, который позволяет максимально быстро поставить диагноз, определить тактику лечения и дать направление в онкодиспансер.

Всего в рамках нацпроекта «Здравоохранение» к 2024 году в Новосибирской области начнут работать 16 подобных центров. В прошлом году были открыты четыре ЦАОПа, в которых в максимально короткие сроки проводятся дополнительные исследования, а также противоопухолевая лекарственная терапия.

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