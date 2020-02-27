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Здоровье / Общество

Рак щитовидной железы: о фактах онкологии щитовидки нужно знать всем!

12:09 27.02.2020 Фото: de.wikipedia.org
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Национальный институт рака (США) констатирует: загадочный недуг чаще атакует женщин.

Рак щитовидной железы: о фактах онкологии щитовидки нужно знать всем!
После полового созревания, заболеваемость среди женщин и мужчин составляет пропорцию 3 к 1
Сюжет: Онкология
Рак щитовидной железы: о фактах онкологии щитовидки нужно знать всем!

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Рак щитовидной железы — один из самых загадочных по мнению врачей видов онкологических заболеваний. Осведомленность о болезни очень низка, хотя некоторые факты полезно знать всем, — например, то, что данный рак чаще поражает женщин.

Факт: наиболее уязвимы женщины. По данным портала MedikForum.ru, рак щитовидной железы возникает вместе с развитием аномальных клеток в органе. Национальный институт рака (США) констатирует: загадочный недуг чаще атакует женщин.

«После полового созревания, заболеваемость среди женщин и мужчин составляет пропорцию 3 к 1. Почему – пока неизвестно», – заявила доктор медицины, эндокринный хирург Мелани Голдфарб.

По мнению врачей, предположительно такая особенность связана с тем, что щитовидная железа женщин расширяется и сжимается во время менструальных циклов и беременностей – подобные колебания могут каким-то образом ей вредить.

Факт: поражает молодых. В возрасте до 30 лет те же женщины оказываются наиболее сильно подверженными раку щитовидной железы. Комментируя, ученые говорят», что «это рак номер один у женщин в возрасте 20 лет и номер два в возрасте 30 лет». Точная причина такой закономерности остается для науки загадкой.

Факт: кто в группе риска – неизвестно. Врачам крайне сложно сказать определенно, кто особенно сильно рискует заболеть раком щитовидной железы. Предполагая генетическую предрасположенность к нему, ученые не смогли определить гены, влияющие на вероятность болезни. Гипотезы, допускающие его связь с определенным типом питания, также не получили научных доказательств.

Факт: есть один главный симптом болезни. Щитовидная железа помогает регулировать вес, обмен веществ, работу мышц. Возникновение рака не влияет на эти функции, не вызывает ощутимых изменений в самочувствии. Основным признаком заболевания является комок в шее. Также могут ощущаться боль или припухлость в шее, хрипота, проблемы с глотанием, кашель.

Факт: поддается лечению. Некоторые агрессивные формы данного рака могут быть смертельными, но в большинстве случаев он излечивается хирургическим путем.

Источник: medikforum.ru

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