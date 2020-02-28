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Страшно смотреть: Покрасить или побелить элеватор просят Евгения Шестернина жители домов на ул. Попова в Бердске

20:45 28.02.2020, Марина Волкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Предприятие, на котором находится этот объект, является частной собственностью, соответственно распоряжаться собственностью третьего лица мы не имеем право в рамках закона, ответил глава города.

Страшно смотреть: Покрасить или побелить элеватор просят Евгения Шестернина жители домов на ул. Попова в Бердске
Бердский элеватор — это федеральное хранилище зерна
Сюжет: Ответы мэра Бердска за 2019 год
Страшно смотреть: Покрасить или побелить элеватор просят Евгения Шестернина жители домов на ул. Попова в Бердске

Страшно смотреть: Покрасить или побелить элеватор просят Евгения Шестернина жители домов на ул. Попова в БердскеСнести бесхозные гаражи-ракушки по ул. Вокзальной попросили горожане у мэра БердскаЕщё 50 новостей

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросы главы Бердска. В конце 2019 года вы задали Евгению Шестернину из более 100.

— Живем на ул. Попова напротив элеватора. Страшно смотреть на эту серость. Неужели нельзя ее покрасить или побелить?

— Жители улицы Попова жалуются на неэстетичный вид элеватора. Предприятие, на котором находится этот объект, является частной собственностью, соответственно распоряжаться собственностью третьего лица мы не имеем право в рамках закона. Было принято решение обратиться к собственнику с предложением рассмотреть варианты благоустройства элеватора, — ответил мэр Бердска.

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От редакции

Нужно красить элеватор?

Аноним, 28 февраля 2020 18:43
А что там на этом элеваторе ?
Аноним, 28 февраля 2020 20:58
А он вообще работает? Или это земля под шестнадцатиэтажки?
Аноним, 28 февраля 2020 19:56
Привести в надлежащий вид эксплуатируемое помещение, по закону можно? Или тоже не можно?
Аноним, 28 февраля 2020 20:46
Можно привлечь заинтересованного подрядчика, который разместит там свой объемный логотип, например Продсиб. Чем не идея?
Новый мэр, 28 февраля 2020 23:46
Пусть женщина портрет Путина на нем вышьет.

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