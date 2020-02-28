Страшно смотреть: Покрасить или побелить элеватор просят Евгения Шестернина жители домов на ул. Попова в Бердске

Предприятие, на котором находится этот объект, является частной собственностью, соответственно распоряжаться собственностью третьего лица мы не имеем право в рамках закона, ответил глава города.

Бердский элеватор — это федеральное хранилище зерна

«Курьер. Среда. Бердск» продолжает публикацию ответов на ваши вопросы главы Бердска. В конце 2019 года вы задали Евгению Шестернину из более 100.

— Живем на ул. Попова напротив элеватора. Страшно смотреть на эту серость. Неужели нельзя ее покрасить или побелить?

— Жители улицы Попова жалуются на неэстетичный вид элеватора. Предприятие, на котором находится этот объект, является частной собственностью, соответственно распоряжаться собственностью третьего лица мы не имеем право в рамках закона. Было принято решение обратиться к собственнику с предложением рассмотреть варианты благоустройства элеватора, — ответил мэр Бердска.