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Летаргический сон: Могут ли в Бердске похоронить уснувшего человека, рассказал судмеэксперт Владимир Жуков

21:04 02.03.2020 Фото: Предоставлено Жуковым Владимиром
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Я подхожу к трупу бабушки, собираюсь описывать положение, смотрю в глаза, а они в разные стороны, смотрю дальше и чувствую, как будто кто-то смотрит на меня. У мертвых всегда есть треугольнички высыхания или пятна Ларше, они говорят о том, что глаз не закрывался.

Летаргический сон: Могут ли в Бердске похоронить уснувшего человека, рассказал судмеэксперт Владимир Жуков
Похоронить человека заживо — невозможно, говорит судмедэксперт Владимир Жуков
Сюжет: Смерть. Похороны. Прощание
Летаргический сон: Могут ли в Бердске похоронить уснувшего человека, рассказал судмеэксперт Владимир Жуков

Летаргический сон: Могут ли в Бердске похоронить уснувшего человека, рассказал судмеэксперт Владимир ЖуковЖенщина ожила в морге Бердска. У полицейского случился сердечный приступ, рассказал судмедэксперт Владимир ЖуковЕщё 175 новостей

Все с раннего детства помнят сказку про спящую красавицу, где чудесным образом она оживает после поцелуя возлюбленного, каждый наверняка примерял на себя роль этой самой спящей красавицы. Но могут ли перепутать спящего человека и похоронить заживо, рассказал Бердский судмедэксперт Владимир Жуков, который проработал в морге более 50 лет и повидал всякое.

Летаргический сон — каждый из нас слышал про это понятие. Это такой сон, при котором снижаются все жизненно важные функции, человек становится неподвижен. Температура тела падает, а пульс и дыхание становятся еле уловимыми.

Владимир Федорович, еще одна байка и страх многих людей летаргический сон: Могут ли заживо похоронить уснувшего? Что скажете по этому поводу?

— Уснувшего человека точно не похоронят. Однажды позвонили на очередной вызов, я работал тогда еще в Новосибирске. Сообщили, что бабулька уже несколько дней не выходит из квартиры, вроде бы ее побили, дверь железная закрыта.

Поехали, проникли через балкон в квартиру, группа начинает работать, фотографировать труп. У бабушки кровоподтеки на лице. Я не подхожу до тех пор, пока все не зафиксируют и не сфотографируют, потом я подхожу, собираюсь описывать положение, наличие трупных пятен, гляжу, а у нее глаза в разные стороны смотрят. Один глаз в одну сторону, а другой прямо, я думаю, это черепно-мозговая, смотрю дальше и чувствую, как будто кто-то смотрит на меня и глаз влажный. Я приглядываюсь лучше, трупных пятен нет, меряю пульс – ребята, она же живая!

— Как живая? Вызвали скорую и увезли бабулю. Вот такой случай.

То есть можно по глазам определить,  жив человек или мертв?

-Да, у мертвых всегда есть треугольнички высыхания или пятна Ларше, они говорят о том, что глаз не закрывался. А если глаз будет влажный, проверьте другие признаки, например пульс, скорее всего человек жив.

Продолжение следует: проверяют ли в морге Бердска — перед вскрытием — жив ли человек?

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От редакции

Боитесь уснуть летаргическим сном? Знаете такие истории?

Аноним, 01 марта 2020 22:16
НВР: Гоголь боялся, а Ленин - нет))
Аноним, 02 марта 2020 08:01
Наверно паталоганатом не в курсе, что тем кто в коме, глаза зашивают, что бы не сохли.

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