Розыск: разберется за избиение девочки 17 лет в автобусе №1 и за дебош в магазине с буйной женщиной полиция Бердска

Полицейские активно ищут нарушительницу. С ней будет составлена беседа. Пока она обвиняется только в административных правонарушениях. Но по словам правоохранителей все может измениться. Женщина должна ответить за избиение девочки, дебош и другие свои проступки.

Устроила дебош в магазине «Мария-Ра» избившая девочку 17 лет в автобусе женщина из Бердска

Разыскивает для разбирательств за избиение девочки 17 лет буйную женщину полиция Бердска. Напомним, ее так и не задержали за дебош в магазине «Мария-ра» 24 февраля. В магазине ее не устроило отсутствие ценников. Дама была в неадекватном состоянии. После этого она вела себя, по словам очевидцев, просто как быдло, провоцировала других пассажиров, кричала матами и плевала в водителя автобуса №1 Бердска. Девочка сделала ей замечание, а та ударила ее. Когда она выходила на своей остановке, та хотела ее догнать и избить. Но буйную женщину остановил ее спутник. Пьяная дама праздновала его день рождения.

Сейчас полиция решила разобраться с ее поведением в автобусе №1 Бердска, за плевки в водителя и удары по лицу несовершеннолетней девушке. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил сотрудник полиции сегодня, 2 марта.

— Объявлен оперативный розыск. Ее надо задержать и разобраться в ситуации в автобус и в магазине, — отметил полицейский.

Напомним, что женщина оказалась замечена во многих правонарушениях. Маме девочки стало быстро известно имя и фамилия буйной дамы. Она удивлена, почему ее до сих пор не задержали.

Также полицейский отметил, что мужчина, который был с неадекватной дамой, не ее брат, а знакомый. Как только будет известен результат поисков полиции — мы опубликуем продолжение.

Предыстория

Девушка 17 лет ехала из микрорайона Белокаменного в Бердске 24 февраля на автобусе. Молодая женщина стала громко нецензурно выражаться и провоцировать пассажиров. Причем сама женщина ехала с ребенком в возрасте примерно 9 лет. Девушка сделала ей замечание, а та ударила ее по лицу. Мама Ольга возмущена тем, что никто из пассажиров не защитил ребенка. Как рассказала сама девочка, водитель даже не остановился.

Директор ПАТП Бердска Елена Бороздина рассказала «Курьер. Среда. Бердск», что водитель видел неадекватное поведение женщины еще на остановке в Белокаменном и сделал ей замечание. Но то, что она ударила девушку, не видел и не слышал, в автобусе очень громко работает двигатель. Он утверждает, что сильного шума и драки в салоне не было. Бороздина отметила, что по правилам водитель вызывает полицию, в случае каких-то ЧП в автобусе.

Если вы стали очевидцем этой ситуации, или вам знакома женщина, избившая девочку, позвоните в редакцию по номеру 8-383-41-3-00-10 или в полицию — 112.