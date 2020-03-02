Против строительства исправительного центра высказались основные крупные бизнесмены Бердска. Будет приказ — построят

4863 осужденных в регионе имеют право на замену неотбытого реального срока наказания принудительными работами. Из них 185 жителей Бердска. Они сами себя кормят и одевают, платят коммуналку и отчисляют 20% зарплаты в пользу государства.

Были опасения, что исправцентр появится на территории бывшей военной части Бердска

В течение 30 дней бердская власть должна дать ответ управлению ФСИН по Новосибирской области о возможности открыть исправительный центр для отбывания наказания осужденных к принудительным работам на территории города. Об этом 29 февраля «Курьер. Среда. Бердск» рассказал и.о. мэра Бердска Владимир Захаров.

По данным ФСИН, сейчас в новосибирской области 4863 осужденных имеют право на замену неотбытого реального срока наказания принудительными работами. Из них 185 жителей Бердска и 290 жителей соседнего Искитимского района. «Курьер. Среда. Бердск» разобрался, кто в Бердске может предоставить здание под ИЦ.

Что такое исправцентр

Сегодня в России 83 исправительных центров. Первый появился в 2017 году, а за 6 лет до этого, в 2011 году, в уголовный кодекс введен новый вид наказания – принудительные работы. Осужденные, приговоренные к принудительным работам, содержатся в исправительных центрах или в участках, функционирующих в режиме исправительных центров.

В УФИЦ нет ощущения, что человек находится за решеткой. Атмосфера и условия абсолютно другие. Есть помещения для спальных мест, столовая, комната воспитательной работы, в которой находится телевизор, стеллажи с книгами и настольные игры. Осужденным разрешено пользоваться сотовыми телефонами и интернетом. Если осужденный не имеет нареканий, то в свободное от работы время и с разрешения администрации исправительного центра, у него есть право свободного выхода, а выходные и праздничные дни он может проводить с семьей за пределами муниципального образования.

Для получения медицинской помощи, осужденные прикреплены, к муниципальной поликлинике по месту нахождения УФИЦ.

— Принудительные работы применяются, как альтернатива лишению свободы за совершение преступления небольшой или средней тяжести. Принудительные работы используются и как более тяжкий вид наказания для тех, кто уклоняется от выплаты штрафа по уголовному делу или от исправительных работ по месту жительства. Кроме того, принудительные работы могут назначаться и, как мера поощрения при замене, неотбытой части наказания в виде лишения свободы более мягким видом наказания, — сообщается на сайте ГУФСИН по Новосибирской области.

Исправительный центр — это что-то вроде тюрьмы облегченного типа. В таком центре осужденный находится хоть и под надзором, но не под стражей. Работая, осужденный получает зарплату, 20% которой отдает государству. Осужденному разрешено иметь свои деньги, он может покупать на них что угодно, кроме запрещенных предметов. Он также оплачивает коммунальные услуги исправительного центра, регламентирует ст. 60.5 УИК РФ.

В исправительном центре преступнику предоставляется спальное место, постельные принадлежности. Одежду и питание осужденные себе покупают сами. Норма жилой площади на человека — не менее четырех метров. После отбывания трети наказания, если у осужденного не было нареканий со стороны администрации, он может уехать жить в арендованную или собственную квартиру, находящуюся в том же муниципальном образовании, что и исправительный центр. Ему нужно будет продолжать работать и периодически отмечаться в исправительном учреждении.

Сегодня лимит наполнения участка, функционирующего как исправительный центр ФКУ «Исправительная колония № 8 Главного управления Федеральной службы исполнения наказаний по Новосибирской области» составляет 92 осужденных, из них: 72 – мужчин и 20 – женщин. Лимит другого исправцентра ФКУ ИК-3 ГУФСИН России по Новосибирской области на сегодняшний день составляет 68 человек, все — мужчины.

Больница и отпуск — все по закону

Статья 60.4 УИК РФ регламентирует порядок отбывания принудительных работ. Так, в исправительных центрах действуют правила внутреннего распорядка исправительных центров, утверждаемые федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний, по согласованию с Генеральной прокуратурой Российской Федерации.

Осужденные к принудительным работам находятся под надзором и обязаны выполнять правила внутреннего распорядка исправительных центров, работать там, куда они направлены администрацией исправительного центра, постоянно находиться в пределах территории исправительного центра, проживать, как правило, в специально предназначенных для осужденных общежитиях, не покидать их в ночное и нерабочее время, выходные и праздничные дни без разрешения администрации исправительного центра, участвовать без оплаты труда в работах по благоустройству зданий и территории исправительного центра в порядке очередности в нерабочее время продолжительностью не более двух часов в неделю, а также постоянно иметь при себе документ установленного образца, удостоверяющий личность осужденного. Кроме того, разрешается выезд за пределы исправительного центра на период ежегодного оплачиваемого отпуска.

Места отбывания принудительных работ

Осужденные к принудительным работам отбывают наказание в специальных учреждениях — исправительных центрах, расположенных в пределах территории субъекта Российской Федерации, в котором они проживали или были осуждены.

При отсутствии на территории субъекта Российской Федерации по месту жительства осужденного к принудительным работам или по месту его осуждения исправительного центра или невозможности размещения осужденных в имеющихся исправительных центрах осужденные направляются по согласованию с соответствующими вышестоящими органами управления уголовно-исполнительной системы в исправительные центры, расположенные на территории другого субъекта Российской Федерации, в котором имеются условия для их размещения — привлечения к труду.

Изолированные участки, функционирующие как исправительные центры, могут создаваться при исправительных учреждениях. Порядок создания указанных участков определяется федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по выработке и реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере исполнения уголовных наказаний.

Поиск места

Письмо с просьбой найти место под ИЦ служба исполнения наказания направила мэру Бердска 27 февраля. На следующий день его копии раздали депутатам горсовета, которые собрались на закрытое совещание с целью выработать свою позицию по теме открытия на территории бывшей 67-й бригады спецназа ГРУ исправительного центра для заключенных, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Но оказалось, что ФСИН не рассматривает бердский военный гарнизон в качестве места для исправучреждения. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», генерал-майор внутренней службы Папето, руководитель регионального управления ФСИН, официально заверил Шестернина, что вопрос о размещении исправительного центра на базе бердской бригады не рассматривается. Вместе с тем, Папето просит главу города подыскать для ИЦ другое место:

— Предлагаем вам проработать вопрос создания исправительного центра на базе объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности, или на базе объектов недвижимого имущества крупных предприятий г. Бердска, которые будут использовать труд осужденных к принудительным работам.

Генерал ссылается на катастрофический дефицит мест для таких осужденных, среди которых 185 бердчан. А также он акцентировал внимание мэра Бердска на том, что муниципальные власти согласно протоколу Совбеза, утвержденному президентом России 16 мая 2019 года, обязаны содействовать расширению сети исправительных центров.

— Надо смотреть. Если таких мест не найдем, так и ответим ФСИН. Но вопрос надо проработать, пообщаться с предпринимателями. Мы не можем просто отмахнуться: дескать, нет и — все. Аргументировать тем, что мы просто не хотим ИЦ в городе, невозможно и непозволительно. Встать в позу мы не имеем права. Может, какой-то завод скажет, что готов предоставить, к примеру, свободный корпус, поставить кровати. В течение 30 календарных дней мы обязаны дать ответ, — заявил Владимир Захаров.

По данным ФСИН, сейчас в новосибирской области 4863 осужденных имеют право на замену неотбытого реального срока наказания принудительными работами. Из них 185 жителей Бердска и 290 жителей соседнего Искитимского района.

— Указанные осужденные фактически не имеют возможности реализовать предоставленное им право на смягчение наказания, что в свою очередь негативно сказывается на достижении экономического эффекта, заложенного законодателем в основу наказания в виде принудительных работ, то есть не производятся отчисления из заработной платы осужденных в федеральный бюджет, в виде налога на доходы физических лиц в региональный и местный бюджеты, — пояснили в ведомстве.

По информации ФСИН, исправительные центры в Калининском и Первомайском районах Новосибирска рассчитаны всего на 160 мест, а там содержится 309 человек, в том числе бердчане.

Стоит отметить, что в целях привлечения к труду осужденных к принудительным работам на базе имущества, предоставляемого в безвозмездное пользование организациями, использующими труд этих осужденных, могут создаваться участки исправительных центров, расположенные вне исправительных центров.

Кто построит исправцентр в Бердске

«Курьер. Среда. Бердск» пообщался с крупными бизнесменами Бердска о возможности предоставления их зданий или площадей под исправительный центр. Как выяснилось, не все готовы решиться на такой шаг.

Председатель совета директоров БЭМЗ Виктор Осин в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 2 марта, сообщил, что на территории завода исправительный центр открыт не будет.

Сегодня, 2 марта, бизнесмен Бердска Виктор Голубев в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» высказал свою готовность о содействии в этом вопросе:

— Построить готов. Дело в том, что это прежде всего закон. Это указ президента, а мы обязаны его выполнять. Хотели бы мы или нет, а нам придется что-то делать. Это мое мнение. Пока у меня таких мест нет и ко мне никто не обращался. На 200 человек мест здание строить быстрее, чем оформлять документы. Это можно в течение 6-8 месяцев построить. Это социально значимый объект. Государство вместе с муниципальными органами должны немножко по-другому относиться к таким делам. Это им надо. Если каждый клерк и чиновник проникнется, тогда, я думаю, это все можно совместно быстро сделать. Это не от меня зависит, — резюмировал Виктор Алексеевич.

Другого мнения придерживается владелец крупной строительной компании «СтройРегионСервис» Алексей Осин:

— Мое мнение на этот счет негативное по очевидным причинам. У нас нет помещений, которые мы были бы готовы предоставить под исправительный центр. Строить отдельно здание тоже не будем, ведь на это должно быть финансирование.

По словам Алексея Осина, здание за свой счет должен построить муниципалитет, а эти деньги не заложены в бюджет Бердска. По оценке депутата и бизнесмена, в городе есть на что потратить деньги — школы и детсады.

Генеральный директор Бердского строительного треста Александр Воронин отметил, что компания не готова предоставить свои площади для исправительного центра.

— Я против того, чтобы в Бердске был исправительный центр. У нас нет таких площадей, если будет заказ, то построим здание, — резюмировал «Курьер. Среда. Бердск» Александр Воронин сегодня, 2 марта.

Мягкое наказание

Пребывание в исправительном центре считается самой мягкой мерой наказания, связанной с отбыванием срока в учреждениях ФСИН. Как правило, большая часть людей, живущих в ИЦ и УФИЦ, – это не те, кого суд приговорил к принудительным работам, а осужденные, которых перевели из колонии на более мягкий режим.

Введение принудительных работ рассматривалось как акт гуманизации и либерализации системы ФСИН. В 2017 году глава Минюста Александр Коновалов оценивал перспективы наказания в виде принудительных работ весьма позитивно:

— Предполагается, что назначение этого вида уголовного наказания позволит кардинально уменьшить число осужденных, находящихся в местах лишения свободы, и минимизировать негативные последствия, связанные с полной изоляцией их от общества.

В августе 2019 года заместитель главы ФСИН России генерал-майор внутренней службы Валерий Балан выразил уверенность в том, что исправительные работы – «один из самых перспективных видов наказания». Стоит отметить, что к принудительным работам приговаривают на срок от двух месяцев до пяти лет.

Где работать осужденным

В конце января 2020 года главк службы исполнения наказаний по Новосибирской области обратился с письмом в мэрию Бердска с просьбой уточнить список мест в городе, где осужденные смогут отбывать наказание в виде исправительных или обязательных работ. Перечень утвердил глава города Евгений Шестернин 11 февраля, подписав соответствующее постановление.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», осенью 2019-го муниципальные Комбинат бытовых услуг и пассажирское АТП попросили включить их в список. Из нового же перечня исчез Бердский городской суд как место для работы осужденных.

Перечень объектов для отбывания наказания в виде исправительных и обязательных работ существует в Бердске с декабря 2018 года. В него входят коммерческие и муниципальные предприятия, а также индивидуальные предприниматели. В списке есть сама администрация города, военкомат, управление природными ресурсами, лесхоз, управляющие компании, приют для бездомных животных «Надежда» и другие.

Опыт города в Якутии

В Якутии в городе Ленск на базе ликвидированных исправительной колонии № 8 и следственного изолятора № 2 создан исправительный центр на 100 мест, в котором отбывают наказание осужденные к принудительным работам.

Все осужденные к принудительным работам в соответствии с имеющейся квалификацией трудоустроены на предприятия и в организации Ленска. Местная жительница Татьяна в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» рассказала, как живется в городе, где живут преступники:

— Изменилось мало что. Здесь и раньше была колония, рост преступности из-за них не заметила. Сейчас вижу лишь то, что парк и дороги подметены с раннего утра. В городе стало гораздо чище. Жить они нам не мешают, за детей не страшно, так как место их пребывания отдаленно от центра. Хотя, по соседству с исправцентром есть жилой микрорайон, — отметила девушка.