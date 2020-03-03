Пост: Зачем Богу нужно, чтобы я не ел колбасу? Можно ли предаваться сексу и интернету в Великий пост?

Пост тоже своего рода микрокатастрофа, на которую человек идет сам, добровольно, отказываясь от всего того, что чаще всего не просто скрашивает обычную жизнь

Второго марта в России начался Великий пост, который продлится вплоть до Пасхи, Светлого Воскресения Христова (19 апреля). «РГ» решила ответить на самые популярные вопросы, касающиеся главного поста в жизни христиан.

Зачем Богу нужно, чтобы я не ел колбасу?

«Сытое брюхо к Богу глухо», — повторяли в народе. «…их бог — чрево», — говорил апостол Павел. В обычной жизни привязанность к земным сиюминутным заботам настолько отстраняет нас от Бога, что мы забываем, Кто Творец мира, искренно считая, что все в наших руках. Пост — это восстановление подлинной иерархии мироздания, когда мы наглядно осознаем свою малость и зависимость от Создателя. Причем осознаем это не в ситуации смерти, болезни, любой иной катастрофы — тут-то каждый мгновенно вспоминает, Кто на самом деле держит все в Своей Руке. Пост тоже своего рода микрокатастрофа, на которую человек идет сам, добровольно, отказываясь от всего того, что чаще всего не просто скрашивает обычную жизнь, но и составляет ее суть — потребности тела. И вот, совершая такой разворот от своего телесного, мы возвращаемся к Богу. То есть пост — это оживление человеком его отношений с Богом.

Стоит ли ради этого ограничивать себя в еде, развлечениях, радостях зависать в Сети?

Как шутят семинаристы, уж лучше я поспешу к Богу сам, чем меня к Нему приведут скорби, болезни, горе.

Получается, мы выходим навстречу Христу и идем долгой дорогой Великого поста из страха? Нет! И уж точно не ради моды и не для того чтобы, высокомерно глядя на непостящихся, ощущать свою святость. Пост не религиозная диета, и даже не способ духовного роста и самоусовершенствования. Пост — наш подвиг любви к своему Творцу. И если кому-то последняя фраза покажется напыщенной, пусть он вспомнит, насколько естественно для матери отдать последний кусок хлеба ребенку — акт действенной любви. Логика поста проста. Когда-то, две тысячи лет назад, Иисус Христос, безгрешный и по своей божественной природе бессмертный, добровольно и — важно! — из любви к нам, людям, проделал путь нам навстречу. Пройдя дорогу на Голгофу, пройдя Крестные Страдания, Распятие, Смерть. Сегодня наша очередь принести нашу жертву Ему, начать наш путь навстречу Христу. Да, это безмерно трудно. Даже если мы отказываемся от малого — только какого-то продукта питания из привычного нам рациона или обычно радующих нас развлечений, ограничивая себя не до степени, вот все, дальше уже невозможность жить, дальше смерть, а лишь доходя до границы, за которой мы начинаем чувствовать дискомфорт, ощущать неудобства. Причем жертвовать нужно не по принципу «на тебе, Боже, что мне негоже», жертвовать надо тем, что тебе дорого, к чему прилепилась твоя душа, что важно для твоего тела. Бог не нуждается в том, чтобы мы отказывались от куска мяса и тем более колбасы, Он совершил Свою жертву из любви к нам, людям, и Он нуждается в нашей любви: блаженный Августин вложил в Уста Бога такое обращение Господа к человеку: «Я, Который создал тебя без тебя, не могу спасти тебя без тебя». То есть Бог человека любит, желает его спасения, а вот сам человек…

Как усмирить свое тело?

Будем честны, нам и такие жертвы даются с трудом. И они могут оказаться не в подъем.

А значит, начинать Великий пост надо с прихода в храм и разговора со священником: «Батюшка, на какие ограничения благословите?» — в еде, в супружеских отношениях, в молитве: у каждого своя мера и брать надо по силам. Итак, какие есть варианты воздержания? Что же в Великий пост мы не едим? Высшая планка ограничения — монастырский устав, когда большую часть недели рекомендуется еда даже и без растительного масла, не горячая. Чтобы не вводить никого в соблазн, даже не буду этот устав расписывать. Так поститься не следует, потому что неизбежно сорветесь и надорветесь. Пост должен быть разумным. Граница самоограничения в пище задается с учетом пола, возраста, состояния здоровья, физических и умственных нагрузок. Миряне, то есть не монахи и не священники, определяют строгость поста, советуясь с духовником, священником в храме, опираясь на здравый смысл. Самый распространенный вариант пищевого ограничения для мирян — отказ от мясной и молочной пищи, от алкоголя. Порой наша зацикленность на пищевой стороне поста может принимать нелепые формы — когда мы только и делаем, что прикидываем, было ли в съеденной булочке яйцо и сливочное масло. Или когда постная по составу пища при этом такая изысканная, лакомая и соблазнительная, что говорить о посте — явно лукавить. Минимальное внимание этой стороне жизни своего тела, как считают священники, самый правильный путь. Касается пост и интимных отношений, в эти дни недопустима разнузданность и уместна сдержанность. Хотя в таком деликатном вопросе, как исполнение супружеских обязанностей, священники призывают руководствоваться принципами любви и уважения к чувствам и потребностям своей второй половины.

Чем опасно воздержание в пост?

При любом телесном воздержании наше тело — «завеса нашей плоти», отделяющая нас от невидимого мира, утоньшается, мы становимся более восприимчивыми к духовному миру. То есть воздержание — пищевое ли, телесное, только средство. И оно может стать вредным и даже опасным, если существует само по себе. Если сердце не очищается исповедью, не обращено к Господу постоянной молитвой, не участвует в Таинстве Причастия, не погружено в молитвенный настрой церковных богослужений, не готово отзывчиво откликаться на добрые дела, то при соприкосновении с этим невидимым миром оно оказывается незащищенным перед темными силами. «Если тело будет истончено постом, а душа не возделывается молитвой, чтением, смиренномудрием, тогда пост порождает многочисленные плевелы — душевные страсти высокоумия, тщеславия, презрения», — писал святитель Игнатий Брянчанинов.

Как в пост не есть людей?

Пост бывает телесный и душевный. Телесный пост — когда чрево постится от пищи и питья. Душевный пост — когда душа воздерживается от злых помыслов, дел и слов… Полезен нам пост телесный, так как служит к умерщвлению наших страстей. Но пост душевный нужен непременно, потому что и телесный пост без него ничто. Многие постятся телом, но не постятся душой. Многие постятся от пищи и питья, но не постятся от злых помыслов, дел и слов — и какая им от того польза? Многие постятся через день, два и более, но от гнева, злопамятства и мщения поститься не хотят. Многие воздерживаются от вина, мяса, рыбы, но языком своим людей, подобных себе, кусают — и какая им от того польза? Некоторые часто не касаются руками пищи, но простирают их на мздоимство, хищение и грабеж чужого добра — и какая им от того польза? Истинный и прямой пост — воздержание от всякого зла. Если хочешь, христианин, чтобы тебе пост полезен был, то, постясь телесно, постись и душевно, и постись всегда. Как налагаешь пост на чрево свое, так наложи на злые мысли свои и прихоти. Да постится ум твой от суетных помышлений. Да постится память от злопамятства. Да постится воля твоя от злого хотения. Да постятся очи твои от худого видения: «Отврати очи твои, чтобы не видеть суеты». Да постятся уши твои от скверных песен и шептаний клеветнических. Да постится язык твой от клеветы, осуждения, кощунства, лжи, лести, сквернословия и всякого праздного и гнилого слова. Да постятся руки твои от биения и хищения чужого добра. Да постятся ноги твои от хождения на злое дело. «Уклонись от зла и сотвори добро». Вот христианский пост, которого Бог от нас требует. Покайся и, воздерживаясь от всякого злого слова, дела и помышления, учись всякой добродетели, и будешь всегда перед Богом поститься. Это я пересказывала нашего святого Тихона Задонского.

Как не сорваться в пропасть?

Молиться в пост надо особенно усердно, стараясь не пропускать утреннего и вечернего правила. Священники советуют расширить ежедневный круг молитв за счет псалмов, домашнего разбора текстов богослужения на русском языке — чтобы лучше понимать, что происходит в храме, — изучения великопостной молитвы святого Ефрема Сирина. Для того чтобы настроить свое сердце на покаяние, нужно обязательно посетить хотя бы одну вечернюю службу, на которой читается Великий покаянный канон Андрея Критского (он совершается с понедельника по четверг 1-й недели Великого поста и в среду на 5-й). Если вы в течение года причащались редко, то в Великий пост обяжите себя принимать Таинство Причастия еженедельно: в пост обостряется духовная брань — невидимая борьба с нападками бесов, стремящихся помешать нашим усилиям и подвигам, и без благодатной помощи Таинства нам с этим не справиться. Поклонитесь Кресту Господню в Крестопоклонную неделю — 4-ю неделю Великого поста, посетите храм в пятницу 5-й, когда на вечерней службе читается Акафист Божией Матери. Найдите время помолиться за Литургией Преждеосвященных Даров (в пост она совершается по средам и пятницам). Особое внимание — богослужениям Страстной недели. Это и проложит вам путь к Встрече, станет основой поста.

Как понять, правильно ли проходит пост?

Существует один главный критерий того, правильно ли проходит твой пост. «Пост тогда сделается жертвой, приятной Богу, когда он будет украшен плодами любви» (преподобный Иоанн Кассиан Римлянин). Значит, постясь, надо себя проверять: сохранилась ли в тебе любовь к людям, даже если они как назло только и делают, что едят всякие вкусности прямо у тебя на глазах.

Источник: Российская газета