Можно ли заниматься сексом во время Великого поста, ответил священник Павел Плотников из Бердска

Нужно договариваться, находить точки соприкосновения. Кто-то вообще не может воздерживаться. Такие вопросы решаются на семейном совете.

Пост делает нас сильнее

Допустим ли секс во время Великого православного поста? Такой вопрос задают себе многие православные христиане. Священник Павел Плотников из Бердска, ныне служащий в церкви Новосибирска, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» ответил на вопросы, волнующие прихожан. По мнению священнослужителя, отношения между мужчиной и женщиной должны быть зарегистрированы.

— Жизнь без брака называется сожительством грешным, незаконным. Кто-то это называет гражданским браком. Хотя гражданский брак — это брак, зарегистрированный в органах ЗАГСа. Церковь, конечно, говорит о воздержании. Не только от тяжелой, мясной и молочной пищи, но и от плохих слов, мыслей, поступков, пересудов и даже информации, но и от плотской жизни тоже. Бывает и такое, что один супруг хочет поститься, а другой нет. Нужно договариваться, находить точки соприкосновения. Кто-то вообще не может воздерживаться. Такие вопросы решаются на семейном совете, — ответил отец Павел.

Напомним, Великий пост в 2020 году начинается со 2 марта и длится 6 недель (седмиц). Это особый период, который готовит нас к встрече главного события – праздника Пасхи.

В ближайшее время читайте о том, для чего нужно поститься православным христианам.