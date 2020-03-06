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Для чего нужно соблюдать Великий пост-2020, рассказал священник Павел Плотников из Бердска

13:00 06.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Стоят воины на посту — ничего не едят, не спят. Аспект Великого поста здесь тоже проявляется. Человек стоит на страже своей души. Приходят всякие мысли и помыслы, неважно от Бога, дьявола или личные. стоя на посту своей души, их стоит внимательно разбирать.

Для чего нужно соблюдать Великий пост 2020, рассказал священник Павел Плотников из Бердска
Для чего нужно поститься, рассказал священник из Бердска
Сюжет: Православные обряды
Для чего нужно соблюдать Великий пост 2020, рассказал священник Павел Плотников из Бердска

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Стартовал Великий пост-2020, предваряющий Пасху. Великий пост перед Пасхой 2020 продолжается со 2 марта до 18 апреля. Поэтому все даты церковного календаря основываются на постных дня. Великий пост считается самым строгим и символизирует 40-дневный поход Иисуса Христа в пустыню, когда Спаситель ничего не ел и подвергался искушениям, а Страстная неделя – последние семь дней его жизни. Священник Павел Плотников из Бердска, ныне служащий в храме Новосибирска, рассказал «Курьер. Среда. Бердск», что такое пост и для его он нужен:

— Здесь несколько аспектов. Один из них — это воздержание от пищи тяжелого рода. Если ты будешь воздерживаться от этого, то у тебя есть маленькая надежда, что ты сможешь воздержаться от осуждения, ябедничества, гордости, зависти, то есть можешь душевно поститься. Сдерживать себя от того зла, которое через сердце пытается выкарабкаться наружу. Через усилие над собой совершать меньше зла, при этом совершать больше добра. По другому посмотреть вокруг, увидеть ближних своих, родных. Помогать им больше. То, что откладывал — сделать. Это может быть отказ от телевизора по вечерам. И благодаря этому появится время для доброго дела.

Стоят воины на посту — ничего не едят, не спят. Аспект поста здесь тоже проявляется. Человек стоит на страже своей души. Ко мне приходят всякие мысли и помыслы, неважно от Бога, дьявола или мои личные мысли, и я, стоя на посту своей души, внимательно разбираю их. Еще говорят, хотя бы во время поста, мы любим животных больше, чем в обычной жизни — мы их не едим, — рассказал Павел Плотников.

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