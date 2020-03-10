Что происходит с душой самоубийцы, рассказал священник Павел Плотников из Бердска

Этим поступком человек говорит Богу: «Ты мне подарил жизнь, а я ее забрал».

Душа — это подарок Бога

Что происходит с душой самоубийц? Такой вопрос задают себе многие православные христиане. Священник Павел Плотников из Бердска, ныне служащий в церкви Новосибирска, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» ответил на вопросы, волнующие прихожан.

— Я цитировал: нет грехов непрощенных, кроме нераскаянных. Это тот грех, в котором человек не может покаяться. Человек идет на это, умирает. Если человек выживает, он может одуматься и раскаяться. А если же человек это совершил и перешел в жизнь вечную, то он этим сказал близким своим: «Из-за моего поступка будете мучиться и страдать, винить себя, относиться с осуждением». Этим поступком человек говорит Богу: «Ты мне подарил жизнь, а я ее забрал». В эту жизнь мы попали по воли Божьей и уходить из нее тоже надо по воли Божьей. Душа будет мучиться от того, что отвергла Бога и его промысел, — рассказал Павел Плотников.

В ближайшее время читайте о том, по какому принципу душа попадает в рай или ад.