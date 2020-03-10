Что происходит с душой самоубийцы, рассказал священник Павел Плотников из Бердска

Что происходит с душой самоубийц? Такой вопрос задают себе многие православные христиане. Священник Павел Плотников из Бердска, ныне служащий в церкви Новосибирска, в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» ответил на вопросы, волнующие прихожан.
— Я цитировал: нет грехов непрощенных, кроме нераскаянных. Это тот грех, в котором человек не может покаяться. Человек идет на это, умирает. Если человек выживает, он может одуматься и раскаяться. А если же человек это совершил и перешел в жизнь вечную, то он этим сказал близким своим: «Из-за моего поступка будете мучиться и страдать, винить себя, относиться с осуждением». Этим поступком человек говорит Богу: «Ты мне подарил жизнь, а я ее забрал». В эту жизнь мы попали по воли Божьей и уходить из нее тоже надо по воли Божьей. Душа будет мучиться от того, что отвергла Бога и его промысел, — рассказал Павел Плотников.
В ближайшее время читайте о том, по какому принципу душа попадает в рай или ад.
и в рай войдут только бабуины а остальные грешники будут гореть в геене огненной.
В 1985 году в торговом центре Микрорайона, я, поддавшись искушению дьявола, средь бела дня, своровал булочку, нет прощения этому вероломному поступку и гореть мне в геене огненной
Скажите как вы понимаете, что есть добро и что есть зло? Мне ненужны цитаты из книжек, я читать умею. Мне интересно ваше мнение полученное жизненным опытом! Разве добро для одного человека не может быть злом для другого и наоборот? Если так то возможно это уже не добро , а зло? Разве добро не субъективно, как и зло? Разве у человека есть право судить других, подменять собой Бога , что есть добро, а что зло? Разве это не гордыня?
Я сравнил то, что говорят сегодня попы и то, что говорил Иисус Христос. И нашел много различий. Причем, люди даже не вдумываются, веря попам. Например, приводят пример с блудницей. Мы знаем, что привели к Христу блудницу фарисеи (то бишь - как сегодня наши попы). Знаем, что по законам фарисеев (то бишь по торе) женщину должны были забить камнями. А чо такое блуд по Торе, кто-нибудь прочитал? Нет, наверное. И Вы прочитайте. Думаете, иудеи (евреи) такие дураки, чтобы за совместное проживание свободной женщины со свободным мужчиной без иудейского венчания или росписи в иудейском ЗАГСе, да еще если они с мужчиной растят совместных детей, забивать камнями свою соплеменницу (придавать столь лютой смерти)? Нет. не дураки. И тора, как я прочитал, содержит четкое определение составов преступления, называемого "блуд". Например, это добровольный половой акт чужой женщины с женатым или разведенным мужчиной, добровольный половой акт мужчины с разведенной женщиной и т.д. Цель такого наказания, как я прочитал, - исключить появление детей с неизвестным отцом, чтобы не рождались уроды, если такие дети скрестятся, будучи детьми одного отца. А уж о проституции там вообще я ничего не видел. А если и женщина и мужчина живут семьей и знают, что ребенок их, то в чем грех? Нет его. И не было. АП женщина, думаю, действительно серьезно накосячила, если ее даже попы-соплеменники решили придать лютой смерти. А наши попы, вообще, живут в другом измерении чем прихожане. Думаю, если попадья будет вести себя в семье как мирская женщина (выносить мужу мозг, делать назло, ругаться и т.д.) и об этом узнают прихожане, то она останется без куска хлеба, ведь попа никто не станет слушать. А у мирян это в порядке вещей. Читали же роль женщины по Священному писанию. Так что мирянину - мир, попу - большая …, как говорится. Есть что возразить по поводу блуда у тех, кто живет семьей без регистрации в ЗАГСе? Если есть, то сошлитесь на слова Иисуса Христа или иудеев. Только конкретно по данному случаю. А может быть, иудеи меня поправят? Не нужно снова: «у попа была собака». Конкретно: в ___ сказано: если незарегистрированные как муж и жена мужчина и женщина любви друг друга, живут семьей, растят общего ребенка и любят его, то это грех по Священному писанию. Ведь на Страшном суде нас будут судить не по поповскому закону.
а блуд это как раз и есть внебрачные отношения, чем бы и как их не прикрывали и оправдывали
Послание к Евреям 13 глава – 4 стих