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Перерождение души: Сколько раз живет душа, ответил священник Павел Плотников из Бердска

10:00 10.03.2020, Марина Волкова Фото: pixabay
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Жизнь дана один раз, чтобы мы проявили себя. Не так, что «ай в этой жизни не получилось, получится в другой». Так нельзя. Если что-то не получилось, нужно исправлять.

Перерождение души: Сколько раз живет душа, ответил священник Павел Плотников из Бердска
Душа приходит из ниоткуда, а уходит в вечную жизнь после жизни на земле
Сюжет: Православные обряды
Перерождение души: Сколько раз живет душа, ответил священник Павел Плотников из Бердска

Перерождение души: Сколько раз живет душа, ответил священник Павел Плотников из БердскаЧто происходит с душой самоубийцы, рассказал священник Павел Плотников из БердскаЕщё 43 новостей

Перерождается ли душа после смерти? На этот вопрос в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» ответил священник из Бердска Павел Плотников, ныне служащий в церкви Новосибирска.

— На основе библии мы знаем, что Богом дана человеку жизнь. Он приходит из небытия, его целую вечность до этого не было. Он поживет немного на земле, а потом его целую вечность здесь не будет. Жизнь дана один раз, чтобы мы проявили себя. Не так, что «ай в этой жизни не получилось, получится в другой». Так нельзя. Если что-то не получилось, нужно исправлять. Если нажил какие-то проблемы, надо использовать возможность все исправить.

Мы серьезно должны относиться к жизни. Должны искать не только свое тело, но и душу свою. Находить смыслы, которые могут быть во всей жизни. Достигать и стремиться к ним. Жизнь очень интересна и разнообразна, порой сложная. У каждого своя, неповторимая. Нужно учиться направлять себя в нужную сторону.

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