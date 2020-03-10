Перерождение души: Сколько раз живет душа, ответил священник Павел Плотников из Бердска

Жизнь дана один раз, чтобы мы проявили себя. Не так, что «ай в этой жизни не получилось, получится в другой». Так нельзя. Если что-то не получилось, нужно исправлять.

Душа приходит из ниоткуда, а уходит в вечную жизнь после жизни на земле

Перерождается ли душа после смерти? На этот вопрос в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» ответил священник из Бердска Павел Плотников, ныне служащий в церкви Новосибирска.

— На основе библии мы знаем, что Богом дана человеку жизнь. Он приходит из небытия, его целую вечность до этого не было. Он поживет немного на земле, а потом его целую вечность здесь не будет. Жизнь дана один раз, чтобы мы проявили себя. Не так, что «ай в этой жизни не получилось, получится в другой». Так нельзя. Если что-то не получилось, нужно исправлять. Если нажил какие-то проблемы, надо использовать возможность все исправить.

Мы серьезно должны относиться к жизни. Должны искать не только свое тело, но и душу свою. Находить смыслы, которые могут быть во всей жизни. Достигать и стремиться к ним. Жизнь очень интересна и разнообразна, порой сложная. У каждого своя, неповторимая. Нужно учиться направлять себя в нужную сторону.