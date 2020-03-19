В масках: не уходят работать на удаленку чиновники мэрии из-за коронавируса, заявила вице-мэр Бердска Жанна Шурова

Жанна Сергеевна назначена заместителем штаба по противодействию завозу и распространению коронавируса в Бердске. Теперь его возглавляет мэр Евгений Шестернин.

Не ушла на удаленку из-за коронавируса мэрия Бердска

Не перешли на удаленную работу чиновники мэрии Бердска, все сотрудники мэрии работают в обычном режиме. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала вице-мэр по экономике и социальной политике Жанна Шурова 19 марта. Она рассказала, что никто из работников администрации не находится на карантине. По ее словам, никто из чиновников не летал за границу. Напомним, в Новосибирске зарегистрирован первый случай коронавируса.

— Режим чрезвычайной ситуации не введен в регионе! Не надо паниковать и тем более провоцировать панику! У нас все работают в обычном режиме, — подчеркнула Жанна Сергеевна.

Она отметила, что штаб по противодействию завозу и распространению коронавируса в Бердске теперь возглавляет мэр Евгений Шестернин. Штаб следит за работой всех ведомств, мерами профилактики, обеспечением продуктами горожан и средствами индивидуальной защиты. Напомним, марлевые маски для жителей города будет выпускать ООО «Медскалад». Они будут марлевые и продаваться в магазинах сети «Продсиб», а не аптеках, так как у них нет лицензии.

Подробнее о работе штаба читайте в ближайшее время.