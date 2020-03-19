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В масках: не уходят работать на удаленку чиновники мэрии из-за коронавируса, заявила вице-мэр Бердска Жанна Шурова

13:38 19.03.2020, Алена Романцова Фото: Алены Романцовой
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Жанна Сергеевна назначена заместителем штаба по противодействию завозу и распространению коронавируса в Бердске. Теперь его возглавляет мэр Евгений Шестернин.

В масках: не уходят работать на удаленку чиновники мэрии из за коронавируса, заявила вице мэр Бердска Жанна Шурова
Не ушла на удаленку из-за коронавируса мэрия Бердска
Сюжет: Короновирус.Бердск.Вопросы
В масках: не уходят работать на удаленку чиновники мэрии из за коронавируса, заявила вице мэр Бердска Жанна Шурова

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Не перешли на удаленную работу чиновники мэрии Бердска, все сотрудники мэрии работают в обычном режиме. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» рассказала вице-мэр по экономике и социальной политике Жанна Шурова 19 марта. Она рассказала, что никто из работников администрации не находится на карантине. По ее словам, никто из чиновников не летал за границу. Напомним, в Новосибирске зарегистрирован первый случай коронавируса.

— Режим чрезвычайной ситуации не введен в регионе! Не надо паниковать и тем более провоцировать панику! У нас все работают в обычном режиме, — подчеркнула Жанна Сергеевна.

Она отметила, что штаб по противодействию завозу и распространению коронавируса в Бердске теперь возглавляет мэр Евгений Шестернин. Штаб следит за работой всех ведомств, мерами профилактики, обеспечением продуктами горожан и средствами индивидуальной защиты. Напомним, марлевые маски для жителей города будет выпускать ООО «Медскалад». Они будут марлевые и продаваться в магазинах сети «Продсиб», а не аптеках, так как у них нет лицензии.

Подробнее о работе штаба читайте в ближайшее время.

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Чиновники должны работать в масках?

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