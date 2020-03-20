Носителя коронавируса выявили в Академгородке под Бердском

Вторая зараженная опасным вирусом в Новосибирской области, проживает в Новосибирском научном центре. В связи с этим председатель СО РАН разослал письмо с предложением ветеранам-ученым поработать две недели дистанционно.

Центр Бердска и Академгородок разделяют 7 минут езды на автомобиле

Члены семьи второй жительницы Новосибирска, госпитализированной с коронавирусом, тоже находятся в стационаре, сообщил вице-губернатор региона Сергей Нелюбов в пятницу, передает пресс-служба регионального правительства.

«Поскольку это ближний круг, было принято решение о госпитализации», — сказал он, уточнив, что госпитализированы муж и дочь женщины. Семья, как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», проживает в Академгородке, где руководство СО РАН уже активизировалось и рассылает по НИИ предупреждающие письма. Напомним, что центр Бердска и новосибирский Академгородок разделяют 7 минут поездки на автомобиле.

Семейная пара прилетела из Италии 8 марта, симптомов ОРВИ у них не было, однако во время нахождения под карантином у женщины был подтвержден диагноз «COVID-19». На данный момент у членов семьи женщины коронавирус не найден.

Нелюбов также сообщил, что к настоящему времени установлено 87 человек, прилетевших с этой заболевшей одним рейсом, примерно половина из них помещена под домашний карантин, по остальным работа проводится.

Всего в регионе зарегистрировано два случая заболевания коронавирусной инфекцией: одна пациентка прилетела из Франции, вторая — из Италии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». На утро 20 марта было госпитализировано 48 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшихся из-за границы, 826 жителей региона находятся на 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением. С наблюдения снято 1003 человека.

Академик Валентин Пармон, председатель президиума СО РАН просит коллег, научное сообщество усилить ответственность в соблюдении неотложных мер «в связи с обнаружением носителя вируса на территории Академгородка». Он напомнил, что наиболее опасный возраст для воздействия вируса — «это возраст наших ветеранов, которые готовы проводить день и ночь на работе». Поэтому им советуют две недели поработать дистанционно.