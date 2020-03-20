Зарегистрировано уже 4 случая коронавируса на 20 марта в Новосибирской области

На этот раз женщины прилетели из Лондона и Цюриха. Сегодня в регионе 3143 человека с такими диагнозами. 83 госпитализированы. За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции.

Два человека с коронавирусом прилетели в Новосибирск из Великобритании и Швейцарии

20 марта подтверждены еще два случая заражения на территории региона. Всего в Новосибирской области на сегодня 4 пациента с коронавирусом. Об этом сообщили вечером в пятницу в региональном минздраве.

Первая женщина находилась в Великобритании со 2 по 13 марта. Она прилетела из Лондона в Санкт-Петербург, оттуда рейсом 557 авиакомпании «Победа» вылетела в Новосибирск и прибыла в Толмачево утром 14 марта. 18 марта почувствовала недомогание, вызвала скорую помощь, которая доставила ее в инфекционную больницу с температурой 37,2 и симптомами ОРВИ легкой степени тяжести. У пациентки взяли анализ на наличие коронавируса. После чего она написала отказ от госпитализации. С того момента ни с кем не контактировала. Когда были получены положительные результаты тестов на коронавирус, женщину госпитализировали в инфекционную больницу. В настоящий момент специалисты Роспотребнадзора определяют круг людей, контактировавших с пациенткой. В том числе пассажиров рейса, на котором она прилетела в Новосибирск.

Вторая женщина прилетела из Цюриха в Москву 15 марта. В Швейцарии она находилась с 9 марта. Из Домодедово прибыла в Новосибирск утром 16 марта рейсом 2511 авиакомпании S7 и оставалась дома до 17 марта, пока не почувствовала симптомы ОРВИ. Пациентка сразу обратилась в скорую помощь, была госпитализирована в инфекционную больницу в удовлетворительном состоянии. Контактировала только со своей семьей. Роспотребнадзор и полиция определяют адреса пассажиров, летевших с пациенткой из Москвы в Новосибирск.

Ситуация по ОРВИ и гриппу в Новосибирской области остается спокойной. Сегодня в регионе 3143 человека с такими диагнозами. 83 госпитализированы. Это ниже средних данных многолетней заболеваемости для текущего периода.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», ранее в Новосибирской области выявили два случая заражения коронавирусом. Женщины прилетели в Новосибирск из Италии и Франции. Одна из пациенток проживает в Академгородке. В связи с этим председатель СО РАН разослал письма среди научного сообщества — применять все меры борьбы с инфекцией, а ветеранам работать дистанционно.

За последние сутки в России зарегистрировано 52 случая коронавирусной инфекции у граждан Российской Федерации в 23 регионах, сообщил Роспотребнадзор 20 марта.

Распределение по регионам:

1. Москва – 12 случаев

2. Московская область – 5 случаев

3. Свердловская область – 5 случаев

4. Тульская область – 3 случая

5. Красноярский край – 3 случая

6. Хабаровский край – 3 случая

7. Тамбовская область – 2 случая

8. Воронежская область – 2 случая

9. Краснодарский край – 2 случая

10. Кировская область – 2 случая

11. Ивановская область – 1 случай

12. Рязанская область – 1 случай

13. Мурманская область – 1 случай

14. Нижегородская область – 1 случай

15. Пермский край – 1 случай

16. Новосибирская область – 1 случай

17. Республика Саха (Якутия) – 1 случай

18. Оренбургская область – 1 случай

19. Ханты-Мансийский АО – 1 случай

20. Санкт-Петербург – 1 случай

21. Республика Чувашия – 1 случай

22. Саратовская область – 1 случай

23. Тверская область – 1 случай

По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели.

В Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 199 случаев коронавирусной инфекции, из них 188 у граждан России, 11 у граждан иностранных государств. Летальных исходов от коронавирусной инфекции не зарегистрировано.

Под медицинским наблюдением в целом по России за истекший период 2020 г. находилось 62 541 человек, по состоянию на 18.03.2020 под контролем остаются 22 178 человек.