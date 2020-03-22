Сводка коронавируса: 4 заразившихся на 22 марта выявили в Новосибирской области

Все случаи «завозные». На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 977 человек. Все они здоровы. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1114 человек.

Изображение уханьского коронавируса , полученное с помощью электронного микроскопа

Официальные данные о ситуации с коронавирусом на 22 марта распространил днем минздрав Новосибирской области.

За прошедшие сутки новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией в Новосибирской области нет. На 22 марта в регионе зафиксировано четыре случая. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В Бердску носители смертельного вируса не выявлены.

На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением находятся 977 человек. Все они здоровы. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1114 человек.

В инфекционной больнице №1 Новосибирска находятся 48 пациентов с признаками ОРВИ, вернувшиеся из-за рубежа. У 16 человек результаты тестов ещё не готовы, у 32 – тесты отрицательные.

В детской больнице №3 находятся 5 детей с признаками ОРВИ, вернувшихся из Германии, Черногории, Таиланда и Доминиканы. У них взяты пробы на коронавирус. Все дети в удовлетворительном состоянии.