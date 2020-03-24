Отказался отвечать о работе больницы во время пандемии коронавируса начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов на устный запрос СМИ

Марат Зарипов назначен начмедом ЦГБ Бердска в 2019 году

Отказался предоставлять информацию в устном запросе «Курьер. Среда. Бердск» о работе горбольницы в связи с коронавирусом начмед ЦГБ Бердска Марат Зарипов сегодня, 24 марта.

— Есть постановление. Если вы хотите все описывать в своей статье и газете, делайте письменный запрос. Как напишите, так и ответим, — резюмировал в беседе с «Курьер. Среда. Бердск» Марат Зарипов.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», мэр Бердска Евгений Шестернин на сессии совета депутатов 19 марта выступил с речью о ситуации с коронавирусом в области и Бердске.

— Скрывать информацию — это преступление, — заявил Евгений Анатольевич.

18 марта на заседании комиссии по чрезвычайным ситуациям правительства Новосибирской области было введено положение по экстренному контролю, рассказал мэр.

Напомним, новый коронавирус признан Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Мэр Москвы посоветовал не выходить из дома людям старше 65 лет. Многие крупные учреждения уходят на удаленную работу, не пускают в здания людей без масок. А Великобритания и вовсе объявила домашний карантин для всех жителей страны.

На домашней изоляции 24 марта в Бердске 114 человек. Напомним, 18 марта в Бердске на карантине находились 14 человек. Все они обратились самостоятельно в ЦГБ Бердска, сообщила пресс-служба мэрии. 19 марта добавились 5 человек. 23 марта попали под наблюдение ещё три человека: два из Италии и один из Германии. 23 марта по данным ЦГБ Бердска таких людей стало уже 79. Вчера, 23 марта, сняты с наблюдения 3 человека.

Напомним, в Новосибирской области на 22 март было зафиксировано четыре случая заражения коронавирсом. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В Бердске носители смертельного вируса не выявлены.



За последние дни новых случаев смертельного вируса в Новосибирской области нет. На 21.00 23 марта остаются четыре пациентки с подтвержденным коронавирусом. Состояние пациенток удовлетворительное, они находятся в инфекционной больнице.

На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением в регионе остаются 1646 человек. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет симптомов ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1209 человек.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано всего 58 пациентов. Они вернулись из-за рубежа и имеют симптомы ОРВИ. У 38 результаты тестов ещё не готовы, у 16 — отрицательные.

В детскую больницу №3 за выходные поступило 2 ребенка, недавно вернувшихся в Россию, с признаками ОРВИ. 2 ребенка с отрицательными результатами теста на коронавирус выписаны. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии.

Кроме того, в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции COVID-19 ЦГБ Бердска временно приостанавливает проведение профилактических медицинских осмотров и диспансеризации взрослого населения. Также «Центр здоровья» временно прекращает свою работу до особого распоряжения, сообщили «Курьер. Среда. Бердск» в пресс-службе Минздрава Новосибирской области сегодня, 24 марта.

Стоит отметить, что соответствующее постановление председатель правительства России Михаил Мишустин издал 21 марта. Однако объявление о приостановке проведения профосмотров на сайте горбольницы Бердска появилось лишь сегодня, 24 марта.