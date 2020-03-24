57 человек заболели коронавирусом в России за 24 марта. Новые случаи не зарегистрированы в Новосибирской области

За последние сутки в России зарегистрировано 57 случаев новой коронавирусной инфекции в 14 регионах, сообщает Роспотребнадзор.
Распределение по регионам:
1. Москва — 28 случаев
3. Воронежская область — 4 случая
4. Свердловская область — 4 случая
5. Республика Башкортостан — 3 случая
6. Липецкая область — 2 случая
8. Ленинградская область — 2 случая
9. Приморский край — 2 случая
10. Калужская область — 1 случай
11. Чеченская Республика — 1 случай
13. Республика Татарстан — 1 случай
14. Самарская область — 1 случай
По данным эпидемиологического расследования установлено, что граждане посещали страны, неблагополучные по коронавирусной инфекции, в последние две недели. Все госпитализированные находятся в инфекционных боксах. Результаты подтверждены в установленном порядке. Определён круг лиц, с которыми они контактировали. Ведётся работа по помещению контактных лиц под медицинское наблюдение. Проводится их лабораторное обследование.
Всего в Российской Федерации на сегодняшний день зарегистрировано 495 случаев коронавирусной инфекции. За последние сутки выписаны по выздоровлению 5 человек: 1 в Московской области, 1 в Кемеровской области, 3 в Красноярском крае. За весь период выписано 22 человека, из них 19 граждан России, 2 граждан КНР, 1 гражданин Италии.
С момента получения информации о распространении новой коронавирусной инфекции гражданам было рекомендовано воздержаться от посещения стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. В настоящее время распространение инфекции на территории России связано с завозами из стран Европейского региона. Напоминаем о необходимости строго соблюдать правила изоляции после возвращения из-за рубежа в течение 14 дней.
Всем гражданам, а особенно лицам группы риска (пожилым, людям с хроническими заболеваниями) максимально сократить посещение общественных мест, соблюдать правила личной гигиены, при ухудшении самочувствия остаться дома и обратиться за медицинской помощью. Ситуация находится на контроле Оперативного штаба по предупреждению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции на территории РФ.
Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Новосибирской области подтверждены 4 случая коронавируса. В Бердске носители инфекции не выявлены. Но несколько человек находятся под наблюдением.