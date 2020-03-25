Сводка коронавируса: 121 бердчанин на карантине на 25 марта в Бердске

На домашней изоляции 25 марта в Бердске 121 человек. Напомним, 18 марта в Бердске на карантине находились 14 человек. Все они обратились самостоятельно в ЦГБ Бердска, сообщила пресс-служба мэрии. 19 марта добавились 5 человек. 23 марта попали под наблюдение ещё три человека: два из Италии и один из Германии. 23 марта по данным ЦГБ Бердска таких людей стало уже 79. 24 марта — 114 человек. «Курьер. Среда. Бердск» писал. что цифры коронавируса растут. 23 марта сняты с наблюдения 3 человека, 24 марта 4 человек.
Также напомним, в Новосибирской области на 23 март было зафиксировано четыре случая коронавируса. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В Бердске носители смертельного вируса не выявлены.
За последние дни новых случаев смертельного вируса в Новосибирской области нет. На 25 марта остаются четыре пациентки с подтвержденным коронавирусом. Состояние пациенток удовлетворительное, они находятся в инфекционной больнице.
На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением в регионе остаются 1646 человек. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет симптомов ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1209 человек.
В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано всего 58 пациентов. Они вернулись из-за рубежа и имеют симптомы ОРВИ. У 38 результаты тестов ещё не готовы, у 16 — отрицательные.
В детскую больницу №3 за выходные поступило 2 ребенка, недавно вернувшихся в Россию, с признаками ОРВИ. 2 ребенка с отрицательными результатами теста на коронавирус выписаны. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии.
Кричали что совок, тирания, ущемление прав и свобод....
либерализм головного мозга видимо....
Россия, как нормальная страна, возвращает своих граждан домой.
Запретов на это - нет.
"Именно из за этой либеральной сволоты умирают наши близкие. Они прямо нас убивают. И поэтому должны быть уничтожены хирургическим путём. ... Все участники митингов а они определяются и камерами и телефонами которые были в соте в зоне митинга"
Это прямая цитата. И это, конечно, не экстремизм. Экстремизм - это отказывать присягать на верность новоявленному царю. Смотрите не перепутайте!
Никто и никогда не диагностирует конкретный вирус по симптомам.
Так что не выдумывайте себе.
Есть одно уже довольно старое средство. Называется запись, выложенная в сеть. Рядом не надо стоять.
Теперь уже ситуация вышла из под контроля, те кто не прилетел, но чувствует недомогание, температуру, жар, пощипывание глаз, сухой кашель, будет стоять в регистратуре и в очереди заражая других, а те придя домой, других.