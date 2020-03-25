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Сводка коронавируса: 121 бердчанин на карантине на 25 марта в Бердске

18:07 25.03.2020, Алена Романцова Фото: Википедии
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В Новосибирской области зафиксировано четыре случая коронавируса. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии. Новых случаев в регионе не выявлено.

Сводка коронавируса: 121 бердчанин на карантине на 25 марта в Бердске
Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, позднее распространилась более чем на 150 стран
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Сводка коронавируса: 121 бердчанин на карантине на 25 марта в Бердске

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На домашней изоляции 25 марта в Бердске 121 человек. Напомним, 18 марта в Бердске на карантине находились 14 человек. Все они обратились самостоятельно в ЦГБ Бердска, сообщила пресс-служба мэрии. 19 марта добавились 5 человек. 23 марта попали под наблюдение ещё три человека: два из Италии и один из Германии. 23 марта по данным ЦГБ Бердска таких людей стало уже 79. 24 марта — 114 человек. «Курьер. Среда. Бердск» писал. что цифры коронавируса растут. 23 марта сняты с наблюдения 3 человека, 24 марта 4 человек.

Также напомним, в Новосибирской области на 23 март было зафиксировано четыре случая коронавируса. Все – «завозные». Пациентки недавно вернулись из Франции, Италии, Великобритании и Швейцарии, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». В Бердске носители смертельного вируса не выявлены.

За последние дни новых случаев смертельного вируса в Новосибирской области нет. На 25 марта остаются четыре пациентки с подтвержденным коронавирусом. Состояние пациенток удовлетворительное, они находятся в инфекционной больнице.

На 14-дневной самоизоляции под медицинским наблюдением в регионе остаются 1646 человек. Это люди, контактировавшие с инфицированными и те, кто недавно вернулся из-за границы. У них нет симптомов ОРВИ. С наблюдения в настоящий момент снято уже 1209 человек.

В инфекционную больницу №1 Новосибирска госпитализировано всего 58 пациентов. Они вернулись из-за рубежа и имеют симптомы ОРВИ. У 38 результаты тестов ещё не готовы, у 16 — отрицательные.

В детскую больницу №3 за выходные поступило 2 ребенка, недавно вернувшихся в Россию, с признаками ОРВИ. 2 ребенка с отрицательными результатами теста на коронавирус выписаны. Всего в ДГКБ №3 в настоящее время находится 6 детей, у которых взяты пробы на коронавирусную инфекцию. Все они в удовлетворительном состоянии.

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От редакции

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Ольга, 25 марта 2020 11:01
Вчера было 114, сегодня 121.....откуда эти туристики берутся, просили же отсидеться и ни куда не лететь..., так нет же прутся.
Аноним, 25 марта 2020 11:15
Парочка в московском аэропорту вообще устроила истерику из-за того что их обязали подписать правила прохождения карантина
Кричали что совок, тирания, ущемление прав и свобод....
либерализм головного мозга видимо....
Аноним, 25 марта 2020 12:08
А ты, Аноним, тем же самолётом летел что-ли? Рядом стоял, что знаешь что там кто что кричал? Или потом как всегда - окажется что не было никаких кричавших, просто очередной троль из АПшечки поднабросал в интернете под шумок, а теперь уже стоит в очереди на получение очередного гранта на "патриотическую деятельность".
Новый мэр, 25 марта 2020 12:12
Тоже не понятно, откуда туристы, если с 16 марта уже не летают самолеты
Аноним, 25 марта 2020 13:07
С чего это не летают то?
Россия, как нормальная страна, возвращает своих граждан домой.
Запретов на это - нет.
Аноним, 25 марта 2020 13:09
Да с чего они не летают-то? Летают и ещё как! Но, как вы понимаете, в этом виноват Обама ибо приказал летать до последнего ))) И вообще - во всём виноваты либералы. Кричат вон чего-то. По свидетельству платного тролля от АПшечки Олега Матвейчева убивают его близких.

"Именно из за этой либеральной сволоты умирают наши близкие. Они прямо нас убивают. И поэтому должны быть уничтожены хирургическим путём. ... Все участники митингов а они определяются и камерами и телефонами которые были в соте в зоне митинга"

Это прямая цитата. И это, конечно, не экстремизм. Экстремизм - это отказывать присягать на верность новоявленному царю. Смотрите не перепутайте!
житель, 25 марта 2020 12:05
Бердск преодолел эту болячку начиная с декабря. Мы болели и даже не подозревали,что это новый короновирус. Сейчас "примеряя на себя "симптомы я это понимаю. И потом -если не чем измерить,значит этого не существует.
Аноним, 25 марта 2020 13:06
Симптомы абсолютно схожу с ОРВИ, потому что это и есть вид ОРВИ.
Никто и никогда не диагностирует конкретный вирус по симптомам.
Так что не выдумывайте себе.
Здоровый образ жизни, 25 марта 2020 12:37
Детские сады работают почему-то, а это - прямой путь к распространению инфекции (любой, необязательно - коронавируса).
Аноним, 25 марта 2020 13:07
предлагаете вообще отменить детские сады чтобы инфекции не разносить?
igk63, 25 марта 2020 13:11
Под видом борьбы с псевдопандемией опять втюхают ,все что властям надо-пожизненый Путин и т.д..
Аноним, 25 марта 2020 13:36
А вы не могли бы посетить Италию и оттуда прокричать и о "псевдо", и о кровавом режиме". Так-то вы втюхиваете советскую передовицу.
Аноним, 25 марта 2020 13:39
"А ты, Аноним, тем же самолётом летел что-ли? Рядом стоял, что знаешь..."
Есть одно уже довольно старое средство. Называется запись, выложенная в сеть. Рядом не надо стоять.
Аноним, 25 марта 2020 14:51
Ну и где эта запись?
igk63, 25 марта 2020 15:59
Только ******* верит всему что выложено в сети.
Аноним, 25 марта 2020 19:30
Опасность была от тех то прилетел из неблагополучных стран.
Теперь уже ситуация вышла из под контроля, те кто не прилетел, но чувствует недомогание, температуру, жар, пощипывание глаз, сухой кашель, будет стоять в регистратуре и в очереди заражая других, а те придя домой, других.

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