SMS родителям: Не водить детей в кружки и оградить их от общения с людьми просят школы Бердска

Шатающиеся без дела школьники меряют лужи на месте коммунальных раскопок

Весенние каникулы у школьников Бердска затянулись. Как известно, они остались дома на неделю раньше официально установленного срока — с 18-го, а не 23 марта. Каникулы должны завершиться 1 апреля.

Но с большой долей вероятности посещение школы отменят из-за распространения коронавируса до 12 апреля, сообщал «Курьер. Среда. Бердск». Это станет известно 30 марта. Впрочем, скорее всего, дети перейдут на дистанционное обучение. Во всяком случае сейчас педагогов и родителей активно знакомят с такой формой образования.

МЧС обращалось с просьбой внимательнее следить за детьми на затяжных каникулах. Учителя во многих бердских школах собрали с родителей информацию о том, где находятся и чем заняты их дети. И вот распространили по телефону сообщение с рекомендацией не отпускать детей в кружки и секции.

-Уважаемые родители, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия администрация школы №1 настоятельно рекомендует: отменить участие ваших детей в кружках и секциях, в том числе в учреждениях дополнительного образования; ограничить очное общение вашего ребенка с другими людьми, — такую информацию от замдиректора по воспитательной работе получили родители учеников первой школы.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», большинство детских кружков и секций закрылись на время карантина.