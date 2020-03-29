29.03
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Общество

Можно ли хоронить умерших и справлять поминки в Бердске при охватившей мир пандемии коронавируса

15:25 29.03.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

Справки о смерти будут выдавать в обычном режиме. Бердское кладбище работает. В поминками сложнее — точки общепита должны быть закрыты на карантин до 5 апреля. Похоронные принадлежности входят в список товаров первой необходимости.

Можно ли хоронить умерших и справлять поминки в Бердске при охватившей мир пандемии коронавируса
Бердское кладбище не закрыто из-за коронавируса. Покойников хоронят
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Можно ли хоронить умерших и справлять поминки в Бердске при охватившей мир пандемии коронавируса

Красную разметку между покупателями у кассы рисуют супермаркеты в Бердске1543 зараженных коронавирусом выявили в России на 29 марта. За последние сутки подтвердились еще 270 случаевЕщё 221 новостей

Кладбище и ритуальные службы на карантин в Бердске не ушли. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 марта, вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, эти организации относятся к «непрерывному производству».
— Конечно, мы не можем не хоронить людей. Кладбище и его сотрудники работают в обычном режиме, — прокомментировал Владимир Николаевич.

Ранее он рассказывал, какие еще бердские службы будут трудиться во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля. Это те, где существует непрерывный цикл производства, а также службы, поддерживающие чистоту на улицах и следящих за дорогами. Кроме того, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что не останавливает работу «Сиббиофарм», который выпускает биопрепараты в режиме непрерывного процесса. А вот одно из крупнейших предприятий города — Бердский электромеханический завод — ограничит работу, оставив только выполнение срочного гособоронзаказа.

С 30 марта в Бердске начнут проверять те местные организации, которым было рекомендовано постановлением губернатора Травникова, приостановить работу до 5 апреля, но они проигнорировали это, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как рассказала вице-мэр по экономике Жанна Шурова, чем больше общественных мест будет закрыто, тем больше людей останутся дома и тем самым возможно остановить распространение смертельно опасного коронавируса.
— Людской поток надо остановить. А в это время успеют разработать вакцину, — рассказала Жанна Сергеевна, отметив, что бердчан на улицах стало гораздо меньше, видимо, горожане осознают ответственность и сидят дома.

О необходимости соблюдать карантинные мероприятия поговорят с каждым предпринимателем. Но вопросов, по ее словам, поступает много. Например, как проводить поминки, если кафе и другие точки общепита должны быть закрыты.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в бердских ресторанах уже отменяют свадебные торжества, намеченные на карантинные дни. ЗАГС тоже будет работать в ограниченном для посетителей режиме. Но справки о смерти выдавать будут, подчеркнула Жанна Шурова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», похоронные принадлежности отнесены к перечню товаров первой необходимости, который утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», на 29 марта в Бердске не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением бердских врачей находятся 132 человека, прибывших из-за рубежа.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Как поминать усопших?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскКрасную разметку между покупателями у кассы рисуют супермаркеты в Бердске
18:20 29-03-2020
Красную разметку между покупателями у кассы рисуют супермаркеты в Бердске
БердскСолнце и температуру +6 градусов обещают синоптики в Бердске 30 марта
17:30 29-03-2020
Солнце и температуру +6 градусов обещают синоптики в Бердске 30 марта
Антирекорд по жертвам коронавируса побила Испания: 832 умерших за сутки 1
17:19 29-03-2020
Антирекорд по жертвам коронавируса побила Испания: 832 умерших за сутки
Не успевают хоронить: Умерли от коронавируса более 10 тыс. человек в Италии на 29 марта
17:09 29-03-2020
Не успевают хоронить: Умерли от коронавируса более 10 тыс. человек в Италии на 29 марта
Нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля: что нужно знать?
17:00 29-03-2020
Нерабочая неделя с 30 марта по 3 апреля: что нужно знать?
1543 зараженных коронавирусом выявили в России на 29 марта. За последние сутки подтвердились еще 270 случаев
16:45 29-03-2020
1543 зараженных коронавирусом выявили в России на 29 марта. За последние сутки подтвердились еще 270 случаев
БердскВымер Бердск: Законопослушные бердчане сидят дома в карантин по COVID-2019 4
16:30 29-03-2020
Вымер Бердск: Законопослушные бердчане сидят дома в карантин по COVID-2019
Товар за 500 тыс. рублей может стать дефицитным в России
16:15 29-03-2020
Товар за 500 тыс. рублей может стать дефицитным в России
Изнасилованной школьнице попытался насильно сделать аборт 17-летний житель Омска
16:00 29-03-2020
Изнасилованной школьнице попытался насильно сделать аборт 17-летний житель Омска
Более 1000 человек заболели коронавирусом в Москве на 29 марта, заявил Собянин
15:45 29-03-2020
Более 1000 человек заболели коронавирусом в Москве на 29 марта, заявил Собянин