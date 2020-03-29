Можно ли хоронить умерших и справлять поминки в Бердске при охватившей мир пандемии коронавируса

Справки о смерти будут выдавать в обычном режиме. Бердское кладбище работает. В поминками сложнее — точки общепита должны быть закрыты на карантин до 5 апреля. Похоронные принадлежности входят в список товаров первой необходимости.

Бердское кладбище не закрыто из-за коронавируса. Покойников хоронят

Кладбище и ритуальные службы на карантин в Бердске не ушли. Как рассказал «Курьер. Среда. Бердск» сегодня, 29 марта, вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров, эти организации относятся к «непрерывному производству».

— Конечно, мы не можем не хоронить людей. Кладбище и его сотрудники работают в обычном режиме, — прокомментировал Владимир Николаевич.

Ранее он рассказывал, какие еще бердские службы будут трудиться во время нерабочей недели с 28 марта по 5 апреля. Это те, где существует непрерывный цикл производства, а также службы, поддерживающие чистоту на улицах и следящих за дорогами. Кроме того, «Курьер. Среда. Бердск» сообщал, что не останавливает работу «Сиббиофарм», который выпускает биопрепараты в режиме непрерывного процесса. А вот одно из крупнейших предприятий города — Бердский электромеханический завод — ограничит работу, оставив только выполнение срочного гособоронзаказа.

С 30 марта в Бердске начнут проверять те местные организации, которым было рекомендовано постановлением губернатора Травникова, приостановить работу до 5 апреля, но они проигнорировали это, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».

Как рассказала вице-мэр по экономике Жанна Шурова, чем больше общественных мест будет закрыто, тем больше людей останутся дома и тем самым возможно остановить распространение смертельно опасного коронавируса.

— Людской поток надо остановить. А в это время успеют разработать вакцину, — рассказала Жанна Сергеевна, отметив, что бердчан на улицах стало гораздо меньше, видимо, горожане осознают ответственность и сидят дома.

О необходимости соблюдать карантинные мероприятия поговорят с каждым предпринимателем. Но вопросов, по ее словам, поступает много. Например, как проводить поминки, если кафе и другие точки общепита должны быть закрыты.

Как стало известно «Курьер. Среда. Бердск», в бердских ресторанах уже отменяют свадебные торжества, намеченные на карантинные дни. ЗАГС тоже будет работать в ограниченном для посетителей режиме. Но справки о смерти выдавать будут, подчеркнула Жанна Шурова.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», похоронные принадлежности отнесены к перечню товаров первой необходимости, который утвердил российский премьер Михаил Мишустин.

По информации «Курьер. Среда. Бердск», на 29 марта в Бердске не зарегистрировано ни одного случая заражения коронавирусом. Под наблюдением бердских врачей находятся 132 человека, прибывших из-за рубежа.