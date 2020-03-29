Вымер Бердск: Законопослушные бердчане сидят дома в карантин по COVID-2019

Ограничения на работу мест с массовым пребыванием людей ввели с 28 марта по 5 апреля. На этот период всех россиян отпустили на каникулы, попросив не выходить на улицу.

Карантин в Бердске: городские улицы опустели

Улицы Бердска опустели в воскресенье, 29 марта. Вероятно, большинство горожан прислушались к призывам соблюдать карантинный режим и оставаться дома в период распространения по всему миру смертельно опасного коронавируса.

Во дворах почти нет гуляющих детей, по дорогам курсирует редкий транспорт. В маршрутках и автобусов встречаются редкие пассажиры. Бердские магазины тоже не могут похвастаться наплывом покупателей.

Бердчане в основной своей массе сидят дома. И по- разному проводят время. Как рассказали «Курьер. Среда. Бердск» читателя, кто-то смотрит телевизор, кто-то делает генеральную уборку, кто-то наконец взялся за чтение, многие занялись спортом, нашли время на детей.

Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», губернатор Новосибирской области Андрей Травников накануне подписал постановление с рекомендацией максимально закрыть присутственные места — магазины, рестораны, театры, спортивные центры. Ограничили контакты с посетителями банки, управляющие компании, кассы, почта, налоговая и другие службы, органы власти. Жителям рекомендуют не выходить из дома без необходимости, чтобы так предотвратить распространение вируса COVID-2019.

Вице-мэр Бердска по экономике Жанна Шурова акцентировала: чем больше общественных мест будет закрыто, тем больше людей останутся дома и тем самым возможно остановить распространение смертельно опасного коронавируса.

— Людской поток надо остановить. А в это время успеют разработать вакцину, — рассказала Жанна Сергеевна, отметив, что бердчан на улицах стало гораздо меньше, видимо, горожане осознают ответственность и сидят дома.

Ранее президент Владимир Путин издал указ о каникулах для всей России с 30 марта по 3 апреля.

Напомним, что по официальной информации, на 29 марта в Бердске не зарегистрировано ни одного случая коронавируса. А в Новосибирске на воскресенье выявлено 8 заболевших.