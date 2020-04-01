01.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Здоровье

Предотвратить эпидемию COVID-19: на карантине 1 апреля 286 человек, из них 55 детей в Бердске

10:17 01.04.2020, Алена Романцова Фото: Курьер. Среда. Бердск
0

От Бердска проверяют наличие коронавируса у одной пациентки. В Новосибирске двоих выписали, в регионе осталось семь человек с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Предотвратить эпидемию COVID 19: на карантине 1 апреля 286 человек, из них 55 детей в Бердске
Сводка по коронавирусу на 1 апреля в Бердске
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Предотвратить эпидемию COVID 19: на карантине 1 апреля 286 человек, из них 55 детей в Бердске

Видео самоизоляции 31 марта в Бердске выложили в сетьС 13 апреля перейдут на дистанционное обучение школьники БердскаЕщё 300 новостей

На карантине 1 апреля в Бердске 286 человек по данным ЦГБ Бердска, из них 55 детей. Напомним, 31 марта в нашем городе было 275 человек в режиме самоизоляции, из них 51 ребенок. 29 марта — 236 человек. На 30 марта одна новая пациентка была госпитализирована в инфекционную больницу Новосибирска. С учета снято 6 человек. Три человека с признаками ОРВИ были госпитализированы в инфекционную больницу. Они переехали в Новосибирск, поэтому сняты с учета в Бердске.

Специалисты ЦГБ уточняют, что из 286 человек под наблюдение попали 171 по постановлению Роспотребнадзора. Обратились сами к врачам 115 граждан. Снято с карантина за сутки 13 человек.
Всего проведено 156 обследований на выявление коронавируса. Во всех случаях результат тестов отрицательный. Все граждане, находящиеся под наблюдением, ежедневно осматриваются медицинскими работниками. Состояние у всех удовлетворительное. В организации такой работы задействовано 128 медиков, 15 транспортных средств (10 медицинских машин санитарного медицинского транспорта и 5 такси).

Также напомним, что 23 марта под наблюдением врачей по данным ЦГБ Бердска находились 79 человек. Все они обратились самостоятельно в ЦГБ Бердска, сообщила пресс-служба мэрии. Граждане прилетели из Италии, Испании, Германии. 25 марта таких людей стало уже — 121. Затем с наблюдения были сняты 7 человек. Последние рейсы прибывших были из Таиланда, Вьетнама и ОАЭ.

По данным оперативного штаба на 20.00 31 марта в Новосибирской области было подтверждено девять случаев заражения коронавирусом. Две женщины сегодня выписаны, у них отрицательные результаты тестов. Семь пациентов остаются в инфекционной больнице №1.

Под медицинским наблюдением находятся 6475 жителей региона. Снято с наблюдения к настоящему моменту 2115 человек. Заболевших ОРВИ и гриппом за прошедшие сутки в Новосибирской области – 2829 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 44 человека.

В Новосибирской области начали привлекать к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению должностного лица тех, кто нарушает режим самоизоляции. Сотрудники полиции составляют на них протоколы и направляют в суд.

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

Следите за ситуацией?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Шутки кончились: вышли в собачкой прогуляться из карантинного заточения и попали в руки полиции. Штраф
11:16 01-04-2020
Шутки кончились: вышли в собачкой прогуляться из карантинного заточения и попали в руки полиции. Штраф
БердскВидео самоизоляции 31 марта в Бердске выложили в сеть
11:09 01-04-2020
Видео самоизоляции 31 марта в Бердске выложили в сеть
Годовалого малыша с огромной арахноидальной кистой в мозгу спасли врачи Москвы
11:05 01-04-2020
Годовалого малыша с огромной арахноидальной кистой в мозгу спасли врачи Москвы
БердскС 13 апреля перейдут на дистанционное обучение школьники Бердска
10:59 01-04-2020
С 13 апреля перейдут на дистанционное обучение школьники Бердска
БердскСпасли 68-летнюю пенсионерку из горящей квартиры пожарные Бердска 1
10:57 01-04-2020
Спасли 68-летнюю пенсионерку из горящей квартиры пожарные Бердска
10 случай коронавируса. Девушка прилетела из Италии в Новосибирск рейс 437 авиакомпании Red Wings 19 марта 1
10:55 01-04-2020
10 случай коронавируса. Девушка прилетела из Италии в Новосибирск рейс 437 авиакомпании Red Wings 19 марта
БердскЖанна Тузова: Продлят учебный год из-за коронавируса с большой вероятностью в Бердске
10:46 01-04-2020
Жанна Тузова: Продлят учебный год из-за коронавируса с большой вероятностью в Бердске
БердскГороскоп с 1 апреля по 8 апреля по знакам зодиака специально для жителей Бердска
10:45 01-04-2020
Гороскоп с 1 апреля по 8 апреля по знакам зодиака специально для жителей Бердска
Изменились правила прохождения техосмотра автомобилей в России. Его надо будет делать чаще 2
10:30 01-04-2020
Изменились правила прохождения техосмотра автомобилей в России. Его надо будет делать чаще
Сибиряки выбирают мультфильмы и комедии в видеосервисе Wink
10:24 01-04-2020
Сибиряки выбирают мультфильмы и комедии в видеосервисе Wink