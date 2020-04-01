Предотвратить эпидемию COVID-19: на карантине 1 апреля 286 человек, из них 55 детей в Бердске

От Бердска проверяют наличие коронавируса у одной пациентки. В Новосибирске двоих выписали, в регионе осталось семь человек с подтвержденным диагнозом коронавируса.

Сводка по коронавирусу на 1 апреля в Бердске

На карантине 1 апреля в Бердске 286 человек по данным ЦГБ Бердска, из них 55 детей. Напомним, 31 марта в нашем городе было 275 человек в режиме самоизоляции, из них 51 ребенок. 29 марта — 236 человек. На 30 марта одна новая пациентка была госпитализирована в инфекционную больницу Новосибирска. С учета снято 6 человек. Три человека с признаками ОРВИ были госпитализированы в инфекционную больницу. Они переехали в Новосибирск, поэтому сняты с учета в Бердске.

Специалисты ЦГБ уточняют, что из 286 человек под наблюдение попали 171 по постановлению Роспотребнадзора. Обратились сами к врачам 115 граждан. Снято с карантина за сутки 13 человек.

Всего проведено 156 обследований на выявление коронавируса. Во всех случаях результат тестов отрицательный. Все граждане, находящиеся под наблюдением, ежедневно осматриваются медицинскими работниками. Состояние у всех удовлетворительное. В организации такой работы задействовано 128 медиков, 15 транспортных средств (10 медицинских машин санитарного медицинского транспорта и 5 такси).

Также напомним, что 23 марта под наблюдением врачей по данным ЦГБ Бердска находились 79 человек. Все они обратились самостоятельно в ЦГБ Бердска, сообщила пресс-служба мэрии. Граждане прилетели из Италии, Испании, Германии. 25 марта таких людей стало уже — 121. Затем с наблюдения были сняты 7 человек. Последние рейсы прибывших были из Таиланда, Вьетнама и ОАЭ.

По данным оперативного штаба на 20.00 31 марта в Новосибирской области было подтверждено девять случаев заражения коронавирусом. Две женщины сегодня выписаны, у них отрицательные результаты тестов. Семь пациентов остаются в инфекционной больнице №1.

Под медицинским наблюдением находятся 6475 жителей региона. Снято с наблюдения к настоящему моменту 2115 человек. Заболевших ОРВИ и гриппом за прошедшие сутки в Новосибирской области – 2829 человек. Госпитализировано с ОРВИ и гриппом – 44 человека.

В Новосибирской области начали привлекать к административной ответственности за неповиновение законному распоряжению должностного лица тех, кто нарушает режим самоизоляции. Сотрудники полиции составляют на них протоколы и направляют в суд.