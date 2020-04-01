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Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить

16:15 01.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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На улицах Бердска людей немного. Фото прогулки по центру Бердска в пандемию COVID-19 1 апреля 2020 года.

Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить
Опустели улицы Бердска
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить

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C вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома.
Исключения режима самоизоляции также касаются:
— выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки — подтверждение продукты и чеки, лекарства и чеки.

-выноса мусора — как правило, мусорный бак рядом с домом. Наличие пустого или полного ведра и ваше место жительства.
-выгула домашних животных.
По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск » днем 1 апреля на улицах в центре Бердска пустынно. На детских площадках детей нет. Редкие горожане несут пакеты с продуктами. По громкоговорителю сообщают, чтобы жители оставались дома.
— Я первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить. Так, дома сидим, — рассказала пенсионерка Евдокия Собянина.

Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить
Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить
Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить
Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить
Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить
Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить
Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить
Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

Часто выходите из дома?

ura, 01 апреля 2020 16:31
Зато, малолетние балбесы на мокиках носятся по дорогам Бердска...
Аноним, 01 апреля 2020 16:38
Вечером посмотрите сколько с Новосибирска прет с заразой.

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