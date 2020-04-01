Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить

Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
C вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома.
Исключения режима самоизоляции также касаются:
— выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки — подтверждение продукты и чеки, лекарства и чеки.
-выгула домашних животных.
По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск » днем 1 апреля на улицах в центре Бердска пустынно. На детских площадках детей нет. Редкие горожане несут пакеты с продуктами. По громкоговорителю сообщают, чтобы жители оставались дома.
— Я первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить. Так, дома сидим, — рассказала пенсионерка Евдокия Собянина.
Автор видео Елена Белоусова