Самоизоляция в Бердске: первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить

На улицах Бердска людей немного. Фото прогулки по центру Бердска в пандемию COVID-19 1 апреля 2020 года.

Опустели улицы Бердска

C вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома.

Исключения режима самоизоляции также касаются:

— выходов за продуктами и лекарствами в ближайшие магазины и аптеки — подтверждение продукты и чеки, лекарства и чеки.



-выноса мусора — как правило, мусорный бак рядом с домом. Наличие пустого или полного ведра и ваше место жительства.-выгула домашних животных.По наблюдениям «Курьер. Среда. Бердск » днем 1 апреля на улицах в центре Бердска пустынно. На детских площадках детей нет. Редкие горожане несут пакеты с продуктами. По громкоговорителю сообщают, чтобы жители оставались дома.— Я первый раз за три дня вышла в магазин за продуктами и котам корм купить. Так, дома сидим, — рассказала пенсионерка Евдокия Собянина.

Автор видео Елена Белоусова