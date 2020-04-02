К лету закончится вспышка коронавируса в России, заявили в ФМБА

В Новосибирске зарегистрировали новую тест-систему для диагностики коронавируса

Вспышка новой коронавирусной инфекции в России должна завершиться к лету, но пик распространения вируса еще не пройден. Такое мнение высказал главный инфекционист Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) России Владимир Никифоров в эфире программы «Док-Ток» на Первом канале.

«То, что в конце концов кончится к лету, это точно», — сказал он, отвечая на соответствующий вопрос.

По словам Никифорова, пик распространения коронавируса в РФ еще не пройден. «Как минимум в середине следующей недели мы дойдем до вершины. Было бы хорошо. — отметил он. — Если брать стандарт таких вспышек ОРВИ — а у нас коронавирус, как ни крути, к ОРВИ относится — обычно вот такой подъем, а потом спад длится где-то 10-12 недель».

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае, распространилась на большинство стран мира и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. Согласно последним данным, в мире заразились более 850 тыс. человек, зафиксировано свыше 42 тыс. смертельных исходов. В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 2777 случаев заражения, выздоровели 190 человек, умерли 24 пациента. Правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.

Источник: ТАСС