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25 старикам принесли продукты волонтеры в Бердске. У всех волонтеров должно быть удостоверение

15:30 02.04.2020, Галина Панчева Фото: Галины Панчевой
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Чтобы не попасть в руки мошенников, нужно звонить в соцзащиту, под эгидой которой работают добровольные помощники. Они уже выполнили 25 заявок пожилых бердчан.

25 старикам принесли продукты волонтеры в Бердске. У всех волонтеров должно быть удостоверение
По словам директора КЦСОН Анны Владимировой, под постоянным патронажем соцработников находится около 400 бердчан
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
25 старикам принесли продукты волонтеры в Бердске. У всех волонтеров должно быть удостоверение

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Помогают одиноким старикам во время самоизоляции по коронавирусу соцработники и волонтеры в Бердске.

Как рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Анна Владимирова, помощь направлена на одиноких бердчан, находящихся в группе риска, это либо возраст 65+, либо 60+, а также инвалиды.

Продукты, лекарства и товары первой необходимости

Под патронажем соцработников КЦСОН находится порядка 400 одиноких стариков и инвалидов.

— Те, кто у нас не состоит на обслуживании, обращаются к нам по телефонам 5-61-15, 5-61-12, 8-983-318-78-30. За три дня этой недели поступило 25 звонков. Все заявки удовлетворены. Выезжают специалисты по социальной работе. И если не успеваем, то подключаем волонтеров. Волонтеры у нас очень хорошие — и молодежь, и взрослые люди. Система для пожилых такая: когда вы звоните к нам в учреждение, и мы выясняем ваши просьбы и потребности, то обязательно перезваниваем и говорим фамилию того, кто к вам придет. Чтобы вы не открывали дверь всем, кто назовется волонтером. Обязательно будет знать фамилию того человека, кто к вам придет. Доставляем продукты питания и товары первой необходимости и лекарственные препараты, — объяснила Анна Павловна.

Помогают пожилым
Автор видео Галина Панчева

Волонтерам выдали удостоверения

Всем волонтерам выдали временные удостоверения с печатью КЦСОН, к которому они прикреплены. Мало того, что заказчик знает фамилию человека, который к ним придет, волонтер еще и покажет ему удостоверение.

Как доставляют продукты

Волонтер приходит к пенсионеру на дом, берет заявку, что нужно купить, деньги, оставляет свои контактные данные, и идет за покупками. Затем приносит покупки. Заказчик сверяет их со списком, чеком, считает сдачу. И если все в порядке, то пишет расписку, что претензий не имеет. Эти расписки волонтеры либо приносят в КЦСОН, либо фотографируют на телефон и пересылают.

— В каждом своем обслуженном заказе мы полностью уверены, — отметила Владимирова.

Волонтер приходит в дом
Автор видео Галина Панчева

Сейчас одиноких стариков обслуживают 23 волонтера. Есть еще желающие, но пока в их помощи нет необходимости. Заявки пожилых выполняют и пять соцработников.
Это первый опыт работы с волонтерами Комплексного центра соцобслуживания.

— У нас есть опыт работы с пожилыми, поэтому мы и взяли это на себя. Чтобы к у пожилых людей не было никаких сомнений по поводу честности волонтеров. Пожилые — это особенные люди.

Нет шквала звонков
Автор видео Галина Панчева

Шквала заказов еще нет, отметила Анна Владимирова. Не нужно забывать о том, что у всех, кого не обслуживают соцработники, есть дети. Они наверняка сделали закупки для своих родных. Если продлят карантин, возможно будет больше звонков, предполагает директор КЦСОН.

Пенсионеры должны знать, что волонтеры и соцработники не делают больших покупок, например по пять упаковок риса и гречки и четыре бутылки растительного масла. Они купят только тот набор продуктов и товаров, который необходим человеку на определенное время.

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