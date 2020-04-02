25 старикам принесли продукты волонтеры в Бердске. У всех волонтеров должно быть удостоверение

Чтобы не попасть в руки мошенников, нужно звонить в соцзащиту, под эгидой которой работают добровольные помощники. Они уже выполнили 25 заявок пожилых бердчан.

По словам директора КЦСОН Анны Владимировой, под постоянным патронажем соцработников находится около 400 бердчан

Помогают одиноким старикам во время самоизоляции по коронавирусу соцработники и волонтеры в Бердске.

Как рассказала директор Комплексного центра социального обслуживания населения (КЦСОН) Анна Владимирова, помощь направлена на одиноких бердчан, находящихся в группе риска, это либо возраст 65+, либо 60+, а также инвалиды.

Продукты, лекарства и товары первой необходимости

Под патронажем соцработников КЦСОН находится порядка 400 одиноких стариков и инвалидов.

— Те, кто у нас не состоит на обслуживании, обращаются к нам по телефонам 5-61-15, 5-61-12, 8-983-318-78-30. За три дня этой недели поступило 25 звонков. Все заявки удовлетворены. Выезжают специалисты по социальной работе. И если не успеваем, то подключаем волонтеров. Волонтеры у нас очень хорошие — и молодежь, и взрослые люди. Система для пожилых такая: когда вы звоните к нам в учреждение, и мы выясняем ваши просьбы и потребности, то обязательно перезваниваем и говорим фамилию того, кто к вам придет. Чтобы вы не открывали дверь всем, кто назовется волонтером. Обязательно будет знать фамилию того человека, кто к вам придет. Доставляем продукты питания и товары первой необходимости и лекарственные препараты, — объяснила Анна Павловна.

Помогают пожилым

Автор видео Галина Панчева



Волонтерам выдали удостоверения

Всем волонтерам выдали временные удостоверения с печатью КЦСОН, к которому они прикреплены. Мало того, что заказчик знает фамилию человека, который к ним придет, волонтер еще и покажет ему удостоверение.

Как доставляют продукты

Волонтер приходит к пенсионеру на дом, берет заявку, что нужно купить, деньги, оставляет свои контактные данные, и идет за покупками. Затем приносит покупки. Заказчик сверяет их со списком, чеком, считает сдачу. И если все в порядке, то пишет расписку, что претензий не имеет. Эти расписки волонтеры либо приносят в КЦСОН, либо фотографируют на телефон и пересылают.

— В каждом своем обслуженном заказе мы полностью уверены, — отметила Владимирова.

Волонтер приходит в дом

Автор видео Галина Панчева



Сейчас одиноких стариков обслуживают 23 волонтера. Есть еще желающие, но пока в их помощи нет необходимости. Заявки пожилых выполняют и пять соцработников.

Это первый опыт работы с волонтерами Комплексного центра соцобслуживания.

— У нас есть опыт работы с пожилыми, поэтому мы и взяли это на себя. Чтобы к у пожилых людей не было никаких сомнений по поводу честности волонтеров. Пожилые — это особенные люди.

Нет шквала звонков

Автор видео Галина Панчева



Шквала заказов еще нет, отметила Анна Владимирова. Не нужно забывать о том, что у всех, кого не обслуживают соцработники, есть дети. Они наверняка сделали закупки для своих родных. Если продлят карантин, возможно будет больше звонков, предполагает директор КЦСОН.

Пенсионеры должны знать, что волонтеры и соцработники не делают больших покупок, например по пять упаковок риса и гречки и четыре бутылки растительного масла. Они купят только тот набор продуктов и товаров, который необходим человеку на определенное время.