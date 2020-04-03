03.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Здоровье / Общество

Какие признаки рака груди наследуются?

17:43 03.04.2020 Фото: © Claudia Abril
0

На основании собранных данных была рассчитана наследуемость четырех маммографических признаков — плотности тканей молочной железы, изменения средней плотности в течение года, наличие уплотнений и микрокальцификатов.

Какие признаки рака груди наследуются?
Маммография — важная процедура, позволяющая вовремя обнаружить изменения и снизить риск тяжелых последствий
Сюжет: Онкология
Какие признаки рака груди наследуются?

Какие признаки рака груди наследуются?80% рака у детей можно вылечитьЕщё 249 новостей

Микрокальцификаты и уплотнения в молочных железах значимо связаны с риском развития рака и могут передаваться по наследству.
Анализ, проведенный на основе большого когортного исследования, показал, что плотность молочных желез, микрокальцификаты и уплотнения в груди связаны с повышенным риском развития раковых опухолей. Статья об этом опубликована в издании Cancer Research.
По словам ведущего автора исследования Натали Холовко из Каролинского института в Стокгольме, хотя специалистам хорошо известны признаки, связанные с развитием рака груди, их генетические основы изучены мало. Наследуемость многих из этих признаков — например микрокальцификатов (минеральных отложений) или уплотнений — ученым не известна. «Мы хотели изучить наследуемость этих признаков, поскольку это поможет определить важные локусы, отвечающие за восприимчивость к раку молочной железы, — говорит Холовко. — Они могли бы быть использованы для лучшей идентификации женщин с повышенным риском развития рака молочной железы».

Авторы работы изучили результаты маммографического скрининга женщин, участвовавших в проспективном когортном исследовании KARMA. Из исследования были исключены испытуемые моложе 40 и старше 75 лет, а также женщины с раком груди или изменением размера молочных желез в анамнезе.

На основании собранных данных была рассчитана наследуемость четырех маммографических признаков — плотности тканей молочной железы, изменения средней плотности в течение года, наличие уплотнений и микрокальцификатов. Параметры для расчетов были собраны у 1940 пар женщин, которые приходились друг другу сестрами.

Наследуемость плотности молочных желез составила 0,58 (то есть этот параметр на 58% обусловлен генетикой и на 42% — иными факторами). Наследуемость микрокальцификатов и уплотнений по результатам рассчетов равнялась 0,23 и 0,13 соответственно. Изменения плотности груди со временем не были признаны наследуемым фактором.

Также Холовко со своими коллегами исследовала связи между маммографическими признаками и генетической предрасположенностью к раку молочной железы у 9365 испытуемых из KARMA. Оказалось, плотность груди и микрокальцификаты имеют статистически значимую положительную связь с появлением новообразований.
«Если мы сможем лучше понять маммографические признаки, связанные с риском развития рака молочной железы, то будем способны улучшить методы измерения этих характеристик и, надеюсь, усовершенствовать раннее выявление рака молочной железы», — комментирует результаты исследования Натали Холовко.

Источник: naked-science.ru

Мнение читателей
0
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

В вашей семье был рак груди?

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

Налоги на доход от вкладов помогут стимулировать спрос на покупку жилья
17:52 03-04-2020
Налоги на доход от вкладов помогут стимулировать спрос на покупку жилья
Бердск75 дней до Победы: я очень был рад вашему письму
17:52 03-04-2020
75 дней до Победы: я очень был рад вашему письму
БердскЗа пустые бутылки из-под пива буфетчица высчитала деньги с депутатов горсовета Бердска
17:51 03-04-2020
За пустые бутылки из-под пива буфетчица высчитала деньги с депутатов горсовета Бердска
3 апреля - день Кирилла Катаника: Для выздоровления больные целовали зад коровы и пили воду, в которой стирали белье
17:50 03-04-2020
3 апреля - день Кирилла Катаника: Для выздоровления больные целовали зад коровы и пили воду, в которой стирали белье
Масштабный выпуск нового высокоточного теста на коронавирус развернут за две недели
17:49 03-04-2020
Масштабный выпуск нового высокоточного теста на коронавирус развернут за две недели
"Однозначно брошу курить": сингл "Крым" выпустила Земфира
17:46 03-04-2020
БердскТретий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
17:45 03-04-2020
Третий день самоизоляции в Бердске: кушать хочется, первый раз за три дня вышла в магазин за мясом
Какие признаки рака груди наследуются?
17:43 03-04-2020
Какие признаки рака груди наследуются?
Опасные дни в апреле 2020 года: 8 апреля может принести в жизнь панику, непредсказуемые вещи
17:43 03-04-2020
Опасные дни в апреле 2020 года: 8 апреля может принести в жизнь панику, непредсказуемые вещи
БердскФотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»
17:43 03-04-2020
Фотомарафон «Моя семья» стартует в «Курьер.Среда.Бердск»