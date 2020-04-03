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Без работы остаются европецйы

20:39 03.04.2020 Фото: Википедии
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Многие жители европейских стран согласны с необходимостью введения карантина, но беспокоятся о том, что из-за отсутствия работы им не хватит денег на жизнь. Во всем мире из-за кризиса работу могут потерять от 24 до 36 млн человек.

Без работы остаются европецйы
Европейцы теряют работу
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Без работы остаются европецйы

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В Европе уже не менее миллиона человек потеряли работу из-за пандемии коронавирусной инфекции. В Европейской конфедерации профсоюзов отмечают, что общее число, включая, самозанятых, может быть вдвое больше, но сложившаяся ситуация ухудшится, так как действие карантинного режима продолжается и компании не могут вернуться на рынок. На компенсацию потери доходов потребуется от 200 до 400 миллиардов евро.

София Рамос живет в Лионе и работает ассистентом по продажам: «Наш бизнес напрямую связан с Италией, основная компания находится там, все поставщики находятся в Италии. Сейчас сотрудники в Лионе поддерживают минимальную деятельность компании, я тоже делаю это делаю из дома каждый день —проверяю почту, пересылаю важные сообщения, отвечаю. Но я считаю, что власти приняли необходимые меры».

Многие жители европейских стран согласны с необходимостью введения карантина, но беспокоятся о том, что из-за отсутствия работы им не хватит денег на жизнь.

Об этом говорит Франциско Луке из Мадрида: «Я бы хотел, чтобы правительство оплатило наши счета за электричество, воду и другие базовые услуги, но так как в нашей стране электричество и вода принадлежат частным компаниям, они не находятся в государственном управлении, то, даже если они и могли бы оплатить счета, они, конечно, этого не сделают».

В профсоюзах также указывают на роль тех, кто вынужден работать в условиях пандемии, повдергая риску свое здоровье. Комментирует генеральный секретарь Международной конфедерации профсоюзов Шарон Барроу:

«Появилась новая категория работников, это люди которые сейчас находятся на передовой линии кризиса — сотрудники служб здравоохранения, медсестры, уборщики и все другие, благодаря которым работают больницы. И, конечно, это сотруники супемаркетов и магазинов, муниципальных служб и аптек, а также те, кто занят на транспорте. Многие из них — женщины. Сегодня от людей, занятых низкоплачевыемым трудом, зависят наше здоровье и жизнеобеспечение».

По оценкам Международной орнанизации труда, во всем мире из-за кризиса работу могут потерять от 24 до 36 миллионов человек, передает euronews.com.

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