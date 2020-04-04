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11 аппаратов ИВЛ имеет горбольница Бердска в период пандемии COVID-19

11:45 04.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: zen.yandex.ru
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Аппараты искусственной вентиляции легких используют в том числе при лечении заболевших коронавирусом, когда развивается пневмония. Пока таких пациентов в Бердске не выявлено.

11 аппаратов ИВЛ имеет горбольница Бердска в период пандемии COVID 19
Самых тяжелых пациентов необходимо срочно поместить в отделение интенсивной терапии и подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ)
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
11 аппаратов ИВЛ имеет горбольница Бердска в период пандемии COVID 19

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В ЦГБ Бердска хватает аппаратов искусственной вентиляции легких. Об этом «Курьер. Среда. Бердск» сообщил министра здравоохранения Константин Хальзов в ответе на редакционный запрос.

По словам главы регионального минздрава, в отделении реанимации и анестезиологии Бердской горбольницы сейчас имеется 11 аппаратов ИВЛ, в том числе 3 неинвазивных.

Аппараты используют в том числе при лечении заболевших коронавирусом, когда развивается пневмония. Как сообщал «Курьер. Среда. Бердск», в Бердске на 4 апреля нет зараженных COVID-19.

справка

Заболевание COVID-19 поражает преимущественно нижние дыхательные пути, и у 20% людей, зараженных вирусом SARS-CoV-2, он проникает глубоко в легкие. При этом состояние больного быстро становится критическим, и самых тяжелых пациентов необходимо срочно поместить в отделение интенсивной терапии и подключить к аппаратам искусственной вентиляции легких (ИВЛ).

Искусственная вентиляция необходима в тех случаях, когда легкие больше не могут вдыхать достаточно кислорода и выдыхать собравшийся в них углекислый газ. В этом случае аппараты ИВЛ берут на себя функции дыхательной системы.

Своевременное подключение к «вентилятору» максимально увеличивает шансы на выживание. Если человека, который перестал дышать, не подключить к аппарату ИВЛ, его внутренние органы перестают снабжаться кислородом. Вскоре после этого перестает биться сердце, прекращается кровоснабжение, и в течение нескольких минут пациент умирает.

Как работают аппараты ИВЛ?

Принцип, по которому работают аппараты ИВЛ, называется вентиляцией с положительным давлением. Они закачивают насыщенный кислородом воздух в легкие и откачивают из них жидкость. Звучит просто, но в действительности это сложный процесс. Современные аппараты ИВЛ обладают множеством различных режимов вентиляции легких, которые используются в зависимости от конкретной ситуации.

При вентиляции с контролируемым давлением (Pressure Controlled Ventilation, PCV) аппарат ИВЛ (респиратор) создает в дыхательных путях и альвеолах легких определенный уровень давления с тем, чтобы они могли поглощать как можно больше кислорода. Как только давление достигает установленного максимального предела, начинается режим выдоха. Таким образом, респиратор берет на себя весь процесс дыхания пациента.

Что чувствуют пациенты под аппаратами ИВЛ?

Существуют два вида искусственной вентиляции легких: инвазивная и неинвазивная. При неинвазивном искусственном дыхании на лицо пациента надевается плотно прилегающая маска, через которую воздух с помощью аппарата ИВЛ поступает в легкие. В этом случае у человека сохраняются все естественные функции дыхательных путей.

Чтобы провести инвазивную вентиляцию легких, пациенту делают интубацию — вставляют в трахею трубку через нос или рот. В некоторых случаях проводится хирургическая операция, которая называется трахеотомия: врач делает в нижней части шеи небольшой надрез, вскрывающий трахею, в него вводится трубка, а затем к ней подключается аппарат ИВЛ.

Люди, подключенные к «вентиляторам», не могут ни говорить, ни есть, ни пить: их приходится искусственно кормить через трубку. Поскольку инвазивная вентиляция легких, помимо всего, еще и довольно болезненна, пациентов обычно вводят в искусственную кому при помощи анестезии, передает dw.com.

Современные аппараты ИВЛ являются крайне высокотехнологичным медицинским оборудованием. Они обеспечивают респираторную поддержку пациента как по объёму, так и по давлению. Стоимость одного аппарата ИВЛ может превышать 2 млн рублей.

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От редакции

Аппаратов ИВЛ хватает?

Аноним, 04 апреля 2020 12:23
Одиннадцать. Как здорово! Что будет делать дробинская когда больных будет 300, заболеть в Бердске - верная смерть
Аноним, 04 апреля 2020 12:36
Всем не болеть, сидим дома.

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