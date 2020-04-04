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Коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда, заявил вирусолог Виталий Зверев

14:15 04.04.2020 Фото: Википедии
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Как предположил академик РАН, этой инфекцией переболеет 70% населения Земли.

Коронавирус COVID 19 пришел в человечество навсегда, заявил вирусолог Виталий Зверев
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Коронавирус COVID 19 пришел в человечество навсегда, заявил вирусолог Виталий Зверев

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Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда. Об этом он сказал в эфире канала «Россия-1».

По его словам, коронавирусная инфекция «пришла в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени».

Ученый считает, что она пришла «на много-много лет, может, даже навсегда».

Как предположил Зверев, этой инфекцией переболеет 70% населения Земли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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От редакции

Найдут противоядие?

Аноним, 04 апреля 2020 15:36
НВР:
Да
Аноним, 04 апреля 2020 16:23
Вопрос: -"Мы на "самоизоляции будем сидеть пока не переболеет 70%
Аноним, 04 апреля 2020 16:24
Вопрос: -"Мы на "самоизоляции" будем сидеть пока не переболеет 70%"

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