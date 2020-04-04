Коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда, заявил вирусолог Виталий Зверев

Как предположил академик РАН, этой инфекцией переболеет 70% населения Земли.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией

Академик РАН, вирусолог Виталий Зверев допустил, что коронавирус COVID-19 пришел в человечество навсегда. Об этом он сказал в эфире канала «Россия-1».

По его словам, коронавирусная инфекция «пришла в человеческую популяцию не на сегодня, не до лета, не до осени».

Ученый считает, что она пришла «на много-много лет, может, даже навсегда».

Как предположил Зверев, этой инфекцией переболеет 70% населения Земли.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.