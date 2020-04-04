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Борьба с COVID-19 идет по оптимистичному сценарию в России, заявила глава Роспотребнадзора

17:00 04.04.2020 Фото: Кремлин.ру
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По ее мнению, стремительное распространение вируса, как это было в некоторых странах, удается сдерживать благодаря принятию «необходимых мер». В РФ зарегистрирован 4731 случай заражения, 43 человека скончались. В мире умерло от коронавируса около 60 тыс. человек.

Борьба с COVID 19 идет по оптимистичному сценарию в России, заявила глава Роспотребнадзора
Анна Попова — глава Роспотребнадзора
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Борьба с COVID 19 идет по оптимистичному сценарию в России, заявила глава Роспотребнадзора

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На данный момент ситуация с распространением новой коронавирусной инфекцией идет по благополучному сценарию, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. В фильме «Опасный вирус» на телеканале «Россия 1» главный санврач России отметила, что ранее были проработаны все варианты сценариев: от самого неблагополучного до благоприятного.

«Россия идет по оптимистичному сценарию», – сказала Попова.

По ее мнению, стремительное распространение вируса, как это было в некоторых странах, удается сдерживать благодаря принятию «необходимых должных мер». В последние два месяца Россия активно готовилась противодействовать распространению вируса и продолжает это делать сейчас. Для информирования о ситуации в стране правительство запустило ресурс стопкоронавирус.рф.

По последним данным, в России зарегистрирован 4731 случай заражения, 43 человека скончались. В мире число заболевших составляет почти 1,2 миллиона человек, скончались 59,2 тысячи.

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