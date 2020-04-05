Точно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска

Сейчас в мэрии готовится постановление — кому разрешил работать в условиях самоизоляции губернатор. Предусмотрят и меры по нераспространению коронавируса, и возможность людям получать зарплату, а городу — налоги.

По словам Владимира Захарова, собираемость платежей сейчас понизилась

Промышленность региона возобновит работу с понедельника. В Новосибирской области с 6 апреля начнут работать строительные и промышленные предприятия, заявил губернатор Андрей Травников на брифинге 3 апреля. Это относится и к бердским предприятиям.

По этому поводу готовится постановление мэра Бердска, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 4 апреля.

— Внутренний документ мы пока не издали. Он находится в разработке. Но будем следовать тому режиму, который установил губернатор. Будем готовить свое постановление. Строительная отрасль точно выводит людей на работу, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Президент дал главам регионов полномочия самим устанавливать режимы самоизоляции, делая послабления, в зависимости от того, какая обстановка в субъекте по коронавирусу. Губернатор Новосибирской области сделал шаг. Теперь его будут транслировать на Бердск, заявил замглавы.

— Чем больше выйдут на работу, тем больше скопления людей будет на улице, вне самоизоляции. Но с другой стороны, предприятия «задышат», это зарплата, налоги. Все это прекрасно понимают, — высказался Владимир Николаевич, отметив, что, вероятно, в городе предпримут дополнительные меры по нераспространению коронавируса в связи с началом работы предприятий и массовым выходом на улицу бердчан.

При этом руководители предприятий обязаны обеспечить безопасность сотрудников. Новые меры приняты после тщательной проработки, они направлены как на защиту от распространения коронавирусной инфекции, так и на поддержку экономики области.

— Продолжают работать предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность, продукты питания и товары первой необходимости, а также государственное и муниципальное управление. Магазины, торгующие товарами, не включенными в закрытый перечень, организации сферы услуг, развлечений, спорткомплексы останутся закрытыми до 30 апреля или до отмены режима нерабочих дней, — сообщили в оперативном штабе региона в субботу.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров напомнил, что коммунальные службы продолжают работать в условиях жесткой самоизоляции. Как и органы власти, которые осуществляют управление Бердском.