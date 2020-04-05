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Точно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска

21:05 05.04.2020, Анастасия Солодкова Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Сейчас в мэрии готовится постановление — кому разрешил работать в условиях самоизоляции губернатор. Предусмотрят и меры по нераспространению коронавируса, и возможность людям получать зарплату, а городу — налоги.

Точно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Точно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска

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Промышленность региона возобновит работу с понедельника. В Новосибирской области с 6 апреля начнут работать строительные и промышленные предприятия, заявил губернатор Андрей Травников на брифинге 3 апреля. Это относится и к бердским предприятиям.

По этому поводу готовится постановление мэра Бердска, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 4 апреля.

— Внутренний документ мы пока не издали. Он находится в разработке. Но будем следовать тому режиму, который установил губернатор. Будем готовить свое постановление. Строительная отрасль точно выводит людей на работу, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.

Президент дал главам регионов полномочия самим устанавливать режимы самоизоляции, делая послабления, в зависимости от того, какая обстановка в субъекте по коронавирусу. Губернатор Новосибирской области сделал шаг. Теперь его будут транслировать на Бердск, заявил замглавы.

— Чем больше выйдут на работу, тем больше скопления людей будет на улице, вне самоизоляции. Но с другой стороны, предприятия «задышат», это зарплата, налоги. Все это прекрасно понимают, — высказался Владимир Николаевич, отметив, что, вероятно, в городе предпримут дополнительные меры по нераспространению коронавируса в связи с началом работы предприятий и массовым выходом на улицу бердчан.

При этом руководители предприятий обязаны обеспечить безопасность сотрудников. Новые меры приняты после тщательной проработки, они направлены как на защиту от распространения коронавирусной инфекции, так и на поддержку экономики области.

— Продолжают работать предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность, продукты питания и товары первой необходимости, а также государственное и муниципальное управление. Магазины, торгующие товарами, не включенными в закрытый перечень, организации сферы услуг, развлечений, спорткомплексы останутся закрытыми до 30 апреля или до отмены режима нерабочих дней, — сообщили в оперативном штабе региона в субботу.

Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров напомнил, что коммунальные службы продолжают работать в условиях жесткой самоизоляции. Как и органы власти, которые осуществляют управление Бердском.

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От редакции

Вы пойдете на работу с понедельника?

Аноним, 04 апреля 2020 13:44
И смысл был эту неделю гаситься, заболевших уменьшилось? Кстати строительный вагончик тот ещё рассадник заразы, кто там бывал уже ничего не испугается
Махновец, 04 апреля 2020 14:36
Про вагончик-все верно,точно в цель
Ирина, 04 апреля 2020 14:58
Нет массового тестирования-нет заболевания-нет проблем...
Аноним, 04 апреля 2020 15:37
«Переобулся-то», как быстро наш профессионал! Ещё два дня назад талоны печать и раздавать на поход в магазин собирался. А тут уже и эпидемия на спад? Или «подотпустило»?
Черти!
Аноним, 04 апреля 2020 16:16
Спасибо, что ты подписался.
Аноним, 04 апреля 2020 15:50
НВР:
Я не переставала работать
Аноним, 04 апреля 2020 20:11
Кассир в Продсибе?
Аноним, 04 апреля 2020 17:44
НВР:
Конечно денег надо
Пал Палыч, 04 апреля 2020 18:54
Рано, еще неделю точно нужно сидеть, а то кокой смысл!
Деньги это цифры, а жизнь дороже!
Евгения, 05 апреля 2020 21:11
Так сидите, кто вам мешает!
Пал Палыч, 04 апреля 2020 18:54
Какой*
Пал Палыч, 04 апреля 2020 18:57
"Переобувается" на ходу этот Захаров. Не доверяю, ..п....а
Аноним, 04 апреля 2020 20:03
Занесли куда нужно?
Аноним, 04 апреля 2020 20:18
Правильное решение. А Лукашенко круче: вообще не поддавался панике, молодец мужчина!
Аноним, 05 апреля 2020 08:57
Он мужик¡! Патриот! Дома живёт.
А наши пацанчики за власть дерутся, у них в зао РФ только работа.
Аноним, 04 апреля 2020 21:34
А что ,что-то происходило? Магазины работали,кто хотел то-же работал,власть показушничала. Всё как обычно.
Аноним, 04 апреля 2020 22:09
А как добираться до работы? Вы и автобусы пустите по рабочему дню. Сейчас будем впритык ездить, а нужно расстояние соблюдать.
АЛЕНА, 05 апреля 2020 08:44
И автобусы и электрички нужны!!!!
Сократили транспорт, а народу не убавилось. Толпа стоит на остановке. Далее втискивается в одну маршрутку. Той же толпой идем в билетную кассу на вокзале и далее на единственную электричку с утра. Ну и где самоизоляция? Верните транспорт в часы пик!!!
Аноним, 04 апреля 2020 22:32
Ерунда какая то, одной половине населения работать можно и это безопасно, а вторая половина - сидите и сосите лапу...
Аноним, 04 апреля 2020 22:49
А это пожалуй самый актуальный вопрос, и с грузоперевозками тоже
Аноним, 04 апреля 2020 23:10
НВР:
да
Аноним, 04 апреля 2020 23:57
Людям зарплату , а городу налоги ))) ни того и ни того, только, одному почтейнешеу надо, приспичило строить, как бобер уже строить то и негде.
А городу налоги, А рабочим зарплату.
Ольга, 05 апреля 2020 00:21
Ну, во первых, не одному почтенейшему приспичило. А во вторых, к строительству привязано огромное число производств. Кирпич, бетон, окна, трубопроводы, радиаторы и т.д и т.п. В производстве материалов для строительства задействованы сотни людей разных профессий. И когда стоит стройка тысячи семей испытывают это на себе.
Аноним, 05 апреля 2020 08:11
Ай да Захаров, Ай да переобулся. Практически в воздухе. Что тут сказать.....
Аноним, 05 апреля 2020 09:52
Выходите, выходите....в Бердске 11 аппаратов ИВЛ есть...всем хватит.
Аноним, 05 апреля 2020 14:19
А где наш мер,последнее время только Захарова слышно????
Шок, 05 апреля 2020 21:25
Захаров, да зачастил. На мэра готовится. Выдвигать его хотят. А мэра как вы увидели, по тихоньку отодвигают в сторону...
1234, 05 апреля 2020 15:33
Видимо эти отрасли не подверженны заболеванию, а вот рестораны это рассадник заболевания. Интересно, руководство принимая такие решения, чем думают?
Евгения, 05 апреля 2020 21:15
А почему вы решили, что они думают? Царьпутин повелел, они и делают
Аноним, 05 апреля 2020 22:24
Да, уж! Вот такой готовый анегдот в трёх словах « тут, Захаров- подумал»
Natysik, 05 апреля 2020 18:48
Колорлон работает, мимо ехали куча машин стоит. Вот такая самоизоляция....
Аноним, 05 апреля 2020 19:03
НВР: да
Сердитая, 05 апреля 2020 22:17
Вот всё делают для озлобления... сидите по квартиркам, наедайте жир на всех органах, завидуйте тем кто гуляет на улице с собаками, стучите на них, деткам и взрослым телик чтоб тупели, а теперь мужа на работу, а ты сиди с детьми в духоте, а дети с хронически уставшей мамкой, муж заразу принесет, и потом безвылазно во все щели лечиться, если места будут... А там опять зима катит в глаза.
Аноним, 05 апреля 2020 22:55
Работа работа, перейди на Федота, от Федота к старому, от старого к Захарову

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