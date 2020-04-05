Точно выходят на работу с 6 апреля строители и промышленные предприятия Бердска

Промышленность региона возобновит работу с понедельника. В Новосибирской области с 6 апреля начнут работать строительные и промышленные предприятия, заявил губернатор Андрей Травников на брифинге 3 апреля. Это относится и к бердским предприятиям.
По этому поводу готовится постановление мэра Бердска, сообщил «Курьер. Среда. Бердск» вице-мэр по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров 4 апреля.
— Внутренний документ мы пока не издали. Он находится в разработке. Но будем следовать тому режиму, который установил губернатор. Будем готовить свое постановление. Строительная отрасль точно выводит людей на работу, — прокомментировал «Курьер. Среда. Бердск» Захаров.
Президент дал главам регионов полномочия самим устанавливать режимы самоизоляции, делая послабления, в зависимости от того, какая обстановка в субъекте по коронавирусу. Губернатор Новосибирской области сделал шаг. Теперь его будут транслировать на Бердск, заявил замглавы.
— Чем больше выйдут на работу, тем больше скопления людей будет на улице, вне самоизоляции. Но с другой стороны, предприятия «задышат», это зарплата, налоги. Все это прекрасно понимают, — высказался Владимир Николаевич, отметив, что, вероятно, в городе предпримут дополнительные меры по нераспространению коронавируса в связи с началом работы предприятий и массовым выходом на улицу бердчан.
При этом руководители предприятий обязаны обеспечить безопасность сотрудников. Новые меры приняты после тщательной проработки, они направлены как на защиту от распространения коронавирусной инфекции, так и на поддержку экономики области.
— Продолжают работать предприятия, обеспечивающие жизнедеятельность, продукты питания и товары первой необходимости, а также государственное и муниципальное управление. Магазины, торгующие товарами, не включенными в закрытый перечень, организации сферы услуг, развлечений, спорткомплексы останутся закрытыми до 30 апреля или до отмены режима нерабочих дней, — сообщили в оперативном штабе региона в субботу.
Вице-мэр Бердска по строительству и городскому хозяйству Владимир Захаров напомнил, что коммунальные службы продолжают работать в условиях жесткой самоизоляции. Как и органы власти, которые осуществляют управление Бердском.
Черти!
Я не переставала работать
Конечно денег надо
Деньги это цифры, а жизнь дороже!
А наши пацанчики за власть дерутся, у них в зао РФ только работа.
Сократили транспорт, а народу не убавилось. Толпа стоит на остановке. Далее втискивается в одну маршрутку. Той же толпой идем в билетную кассу на вокзале и далее на единственную электричку с утра. Ну и где самоизоляция? Верните транспорт в часы пик!!!
да
А городу налоги, А рабочим зарплату.