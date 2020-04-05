Скачай форму справки-пропуска от работодателя: ее утвердил губернатор для Новосибирской области. И Бердска тоже

Оформляется на бланке работодателя
(при наличии).
При отсутствии бланка проставляется
С П Р А В К А
Дана_____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
в том, что он(а) является работником (сотрудником) _________________________
______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) работодателя – индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес работодателя
деятельность которого(ой) не приостановлена в соответствии с действующим законодательством. Нахождение на рабочем месте указанного лица в период с ____________2020 г. по ____________2020 г. является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).
Для подтверждения информации о предъявителе справки обращаться по телефону(ам)________________________________________________________.
Место печати (при наличии)
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Подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, либо представителя работодателя