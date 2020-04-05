05.04
Погода в Бердске
Новость Сообщи новость Сообщи свою новость
Все новости / Новости Бердска / Дом

Скачай форму справки-пропуска от работодателя: ее утвердил губернатор для Новосибирской области. И Бердска тоже

13:55 05.04.2020 Фото: Курьер.Среда.Бердск
1 1

3 апреля Андрей Травников утвердил постановлением форму справки, которую необходимо выдавать сотрудникам, которые могут работать в нерабочие дни с 6 по 30 апреля. СКАЧАЙ СПРАВКУ.

Скачай форму справки пропуска от работодателя: ее утвердил губернатор для Новосибирской области. И Бердска тоже
Скачай форму справки-пропуска от работодателя: ее утвердил губернатор для Новосибирской области. И Бердска тоже
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Скачай форму справки пропуска от работодателя: ее утвердил губернатор для Новосибирской области. И Бердска тоже

Гуляют сами и выводят на прогулку детей при режиме строгой самоизоляции жители БердскаВас остановила полиция: что делать? Правила самоизоляции в МосквеЕщё 424 новостей

Оформляется на бланке работодателя
(при наличии).
При отсутствии бланка проставляется

дата и номер справки.

С П Р А В К А

Дана_____________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество (при наличии)
в том, что он(а) является работником (сотрудником) _________________________

Наименование работодателя,
______________________________________________________________________
фамилия, имя, отчество (при наличии) работодателя – индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес работодателя

деятельность которого(ой) не приостановлена в соответствии с действующим законодательством. Нахождение на рабочем месте указанного лица в период с ____________2020 г. по ____________2020 г. является критически важным для обеспечения функционирования организации (индивидуального предпринимателя).
Для подтверждения информации о предъявителе справки обращаться по телефону(ам)________________________________________________________.

Справка дана для предъявления по месту требования и действительна при предъявлении документа, удостоверяющего личность.

Место печати (при наличии)
___________________________________________
Подпись, фамилия, имя, отчество (при наличии)
руководителя работодателя, фамилия, имя, отчество (при наличии) индивидуального предпринимателя, либо представителя работодателя

СКАЧАТЬ СПРАВКУ, утвержденную губернатором 

Мнение читателей
1
0
0
0
Выделите орфографическую ошибку мышью и нажмите Ctrl+Enter.
Спасибо за ваш голос
Моё мнение Комментарий Поделиться

От редакции

У вас уже есть справка?

житель Бердска, 04 апреля 2020 21:36
Скачаем, спасибо!

Ваше мнение ценно: оставьте комментарий

войдите или зарегистрируйтесь, тогда Вам не придется вводить имя каждый раз, и Вы сможете настроить себе "аватар".
Ознакомьтесь с правилами комментирования

Последние новости

БердскГуляют сами и выводят на прогулку детей при режиме строгой самоизоляции жители Бердска
15:15 05-04-2020
Гуляют сами и выводят на прогулку детей при режиме строгой самоизоляции жители Бердска
Как поощряли особо ценных сотрудников в Советском Союзе?
15:00 05-04-2020
Как поощряли особо ценных сотрудников в Советском Союзе?
Вас остановила полиция: что делать? Правила самоизоляции в Москве
14:45 05-04-2020
Вас остановила полиция: что делать? Правила самоизоляции в Москве
БердскЗа 20 млн рублей залатают дыры на убитых дорогах Бердска весной-летом 2020 года 1
14:30 05-04-2020
За 20 млн рублей залатают дыры на убитых дорогах Бердска весной-летом 2020 года
8,5 тысяч американцев умерли от коронавируса. Болеют 311 600 человек 1
14:27 05-04-2020
8,5 тысяч американцев умерли от коронавируса. Болеют 311 600 человек
Обвалился подъезд: Трое погибли, 9 пострадали при взрыве газа в 5-этажке в Орехово-Зуеве
14:21 05-04-2020
Обвалился подъезд: Трое погибли, 9 пострадали при взрыве газа в 5-этажке в Орехово-Зуеве
БердскКаникулы закончились: Учиться с 6 апреля в дистанционном режиме будут школьники Бердска
14:17 05-04-2020
Каникулы закончились: Учиться с 6 апреля в дистанционном режиме будут школьники Бердска
БердскКругом фекалии: заражают гнойными инфекциями испражнения собак, голубей и человека в Бердске 21
14:16 05-04-2020
Кругом фекалии: заражают гнойными инфекциями испражнения собак, голубей и человека в Бердске
Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу в России, заявил Собянин
14:15 05-04-2020
Москва находится в самой высокой группе риска по коронавирусу в России, заявил Собянин
БердскДежурные группы перенесли в детсад №25 и №7 из-за коронавируса в Бердске
14:14 05-04-2020
Дежурные группы перенесли в детсад №25 и №7 из-за коронавируса в Бердске