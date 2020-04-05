На 14 дней самоизоляции отправляют всех пассажиров самолетов из Москвы и Петербурга. Врачи ждут их аэропорту Новосибирска

С 1 апреля ужесточили наказание за нарушение режима изоляции. Штраф теперь составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Если из-за нарушения заболеют или умрут другие люди – от 150 до 300 тысяч рублей.

Уже проверили 4 внутренних рейса, всего 477 пассажиров. Никого с повышенной температурой или признаками ОРВИ среди них не было

4 апреля в аэропорту Толмачево начали проверять пассажиров рейсов из Москвы и Санкт-Петербурга

Всех, прибывших в Новосибирск из этих городов, осматривают медики. Им вручают постановление о 14-дневной самоизоляции. На десятый день у всех пассажиров возьмут пробы на коронавирус.

Уже проверили 4 внутренних рейса, всего 477 пассажиров. Никого с повышенной температурой или признаками ОРВИ среди них не было.

Напоминаем, что с 1 апреля ужесточили наказание за нарушение режима изоляции. Штраф теперь составляет от 15 до 40 тысяч рублей. Если из-за нарушения заболеют или умрут другие люди – от 150 до 300 тысяч рублей.