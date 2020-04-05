Денег нет на длительную самоизоляцию у жителей Новосибирска

Мэрия столицы Сибири проводит онлайн-опрос о коронавирусе. Две трети новосибирцев не имеют сбережений на случай длительных вынужденных нерабочих дней. Пока их продлили до 30 апреля.

Две трети новосибирцев не имеют сбережений на случай длительной самоизоляции

На муниципальном портале Новосибирска появился опрос на тему «Как пережить «нерабочие дни»?». Принять участие в нём и ответить на восемь вопросов местным жителям предлагают с 3 по 17 апреля 2020 года. По данным на воскресенье, 5 апреля, участниками опроса стали 24 574 человека.

Ряд вопросов связан с финансовым состоянием новосибирцев в настоящее время. Так, почти 70% респондентов ответили, что у них нет сбережений на случай длительной самоизоляции – они жили от зарплаты до зарплаты. 60% новосибирцев отметили, что смогут продержаться с имеющимися в распоряжении деньгами меньше месяца.

Также респондентов спросили, сохранили ли им зарплату работодатели. Почти у 26% новосибирцев заработная плата осталась прежней, частично уменьшили у 20%. Без денег временно оставили чуть более 15% опрошенных. В отпуск за свой счёт отправили почти 11% респондентов, уволили 6%. На вопрос о зарплате затруднились ответит 22% людей.

Новосибирцы ответили и на вопрос, что их больше всего беспокоит в сложившейся ситуации. Можно было выбрать не более трёх вариантов ответов. Самый популярный – «перспектива остаться без заработка/прибыли» (44% опрошенных). На втором месте по популярности – ответ «не смогу платить кредиты» (40%). Некоторые переживают за тяжёлые последствия для экономики в целом (35%), другие – за то, что не смогут обеспечить семью (34%). Риск массовой эпидемии в городе пугает 31% респондентов, а 25% боятся заразиться коронавирусом. Менее популярными ответами оказались:

«боюсь потерять работу/бизнес» – 24,9%;

«переживаю, что система здравоохранения не справится» – 16,14%;

«невозможность свободно передвигаться по городу» – 15,15%;

«угроза потерять жилье» – 14,82%;

«необходимость работать, несмотря на угрозу эпидемии» – 13,53%;

«смена привычного ритма жизни» – 11,04%;

«считаю, что все ограничения – лишняя паника» – 8,53%;

«боюсь дефицита продуктов и товаров первой необходимости» – 8,17%;

«я не особо беспокоюсь» – 1,73%.