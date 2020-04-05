Денег нет на длительную самоизоляцию у жителей Новосибирска

На муниципальном портале Новосибирска появился опрос на тему «Как пережить «нерабочие дни»?». Принять участие в нём и ответить на восемь вопросов местным жителям предлагают с 3 по 17 апреля 2020 года. По данным на воскресенье, 5 апреля, участниками опроса стали 24 574 человека.
Ряд вопросов связан с финансовым состоянием новосибирцев в настоящее время. Так, почти 70% респондентов ответили, что у них нет сбережений на случай длительной самоизоляции – они жили от зарплаты до зарплаты. 60% новосибирцев отметили, что смогут продержаться с имеющимися в распоряжении деньгами меньше месяца.
Также респондентов спросили, сохранили ли им зарплату работодатели. Почти у 26% новосибирцев заработная плата осталась прежней, частично уменьшили у 20%. Без денег временно оставили чуть более 15% опрошенных. В отпуск за свой счёт отправили почти 11% респондентов, уволили 6%. На вопрос о зарплате затруднились ответит 22% людей.
Новосибирцы ответили и на вопрос, что их больше всего беспокоит в сложившейся ситуации. Можно было выбрать не более трёх вариантов ответов. Самый популярный – «перспектива остаться без заработка/прибыли» (44% опрошенных). На втором месте по популярности – ответ «не смогу платить кредиты» (40%). Некоторые переживают за тяжёлые последствия для экономики в целом (35%), другие – за то, что не смогут обеспечить семью (34%). Риск массовой эпидемии в городе пугает 31% респондентов, а 25% боятся заразиться коронавирусом. Менее популярными ответами оказались:
«боюсь потерять работу/бизнес» – 24,9%;
«переживаю, что система здравоохранения не справится» – 16,14%;
«невозможность свободно передвигаться по городу» – 15,15%;
«угроза потерять жилье» – 14,82%;
«необходимость работать, несмотря на угрозу эпидемии» – 13,53%;
«смена привычного ритма жизни» – 11,04%;
«считаю, что все ограничения – лишняя паника» – 8,53%;
«боюсь дефицита продуктов и товаров первой необходимости» – 8,17%;
«я не особо беспокоюсь» – 1,73%.
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Откуда деньги, если у воспитателя зарплата 17000 т.р
Откуда деньги, если у воспитателя зарплата 17000 т.р