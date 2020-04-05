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Денег нет на длительную самоизоляцию у жителей Новосибирска

15:45 05.04.2020 Фото: Википедии
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Мэрия столицы Сибири проводит онлайн-опрос о коронавирусе. Две трети новосибирцев не имеют сбережений на случай длительных вынужденных нерабочих дней. Пока их продлили до 30 апреля.

Денег нет на длительную самоизоляцию у жителей Новосибирска
Две трети новосибирцев не имеют сбережений на случай длительной самоизоляции
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Денег нет на длительную самоизоляцию у жителей Новосибирска

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На муниципальном портале Новосибирска появился опрос на тему «Как пережить «нерабочие дни»?». Принять участие в нём и ответить на восемь вопросов местным жителям предлагают с 3 по 17 апреля 2020 года. По данным на воскресенье, 5 апреля, участниками опроса стали 24 574 человека.

Ряд вопросов связан с финансовым состоянием новосибирцев в настоящее время. Так, почти 70% респондентов ответили, что у них нет сбережений на случай длительной самоизоляции – они жили от зарплаты до зарплаты. 60% новосибирцев отметили, что смогут продержаться с имеющимися в распоряжении деньгами меньше месяца.

Также респондентов спросили, сохранили ли им зарплату работодатели. Почти у 26% новосибирцев заработная плата осталась прежней, частично уменьшили у 20%. Без денег временно оставили чуть более 15% опрошенных. В отпуск за свой счёт отправили почти 11% респондентов, уволили 6%. На вопрос о зарплате затруднились ответит 22% людей.

Новосибирцы ответили и на вопрос, что их больше всего беспокоит в сложившейся ситуации. Можно было выбрать не более трёх вариантов ответов. Самый популярный – «перспектива остаться без заработка/прибыли» (44% опрошенных). На втором месте по популярности – ответ «не смогу платить кредиты» (40%). Некоторые переживают за тяжёлые последствия для экономики в целом (35%), другие – за то, что не смогут обеспечить семью (34%). Риск массовой эпидемии в городе пугает 31% респондентов, а 25% боятся заразиться коронавирусом. Менее популярными ответами оказались:

«боюсь потерять работу/бизнес» – 24,9%;

«переживаю, что система здравоохранения не справится» – 16,14%;

«невозможность свободно передвигаться по городу» – 15,15%;

«угроза потерять жилье» – 14,82%;

«необходимость работать, несмотря на угрозу эпидемии» – 13,53%;

«смена привычного ритма жизни» – 11,04%;

«считаю, что все ограничения – лишняя паника» – 8,53%;

«боюсь дефицита продуктов и товаров первой необходимости» – 8,17%;

«я не особо беспокоюсь» – 1,73%.

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От редакции

У вас есть деньги на самоизоляцию?

Прохор, 05 апреля 2020 16:52
Работаю на дядю, зарплата средняя по региону, имею запас на 1,5 года жизни не работая и выплачивая небольшой кредит. Для критиков скажу, есть семья, двое детей, квартиру купили давно с ипотекой, уже расчитались(собственно она и научила обращению с деньгами). Людей понабравших дорогих машин и больших квартир,а теперь ноющих понимаю, они хотели казаться не теми кем являются на самом деле, через это надо пройти, повзрослеть. Ну жизнь их поучит.
Андрей, 05 апреля 2020 18:30
Повезло с дядей,а в основном люди нуждаются в дополнительном заработки,но его не найти!
Аноним, 05 апреля 2020 19:31
Ахаха запас он имеет, в 90 году у 80 процентов были запасы в сбербанке и не как у тебя на полтора года, а на десятилетия, что с запасами случилось ты как видно молодой ещё слишком чтобы помнить, и на чужих ошибках учиться.
Аноним, 05 апреля 2020 20:20
Прохор, а я тебе не верю. На какого ты там дядю работаешь, что успел себе денег кучу накопить.
Назови организацию тогда
Аноним, 05 апреля 2020 19:10
НВР:
Откуда деньги, если у воспитателя зарплата 17000 т.р
Елена, 05 апреля 2020 19:11
НВР:
Откуда деньги, если у воспитателя зарплата 17000 т.р
Аноним, 05 апреля 2020 19:58
В минусах уже, какие запасы

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