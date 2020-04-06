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Дистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из-за коронавируса школьники Бердска

12:00 06.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Такое обучение продлится до особого распоряжения.

Дистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из за коронавируса школьники Бердска
Школы Бердска перешли на дистанционное образование
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Дистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из за коронавируса школьники Бердска

11 пациентов с COVID-19 зарегистрировано в Новосибирской области на 6 апреляДистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из-за коронавируса школьники БердскаЕщё 435 новостей

3 апреля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук разослал во все муниципалитеты документ о переходе образовательных организаций на дистанционное обучение. В Бердск тоже. 2 апреля президент России Владимир Путин повторно обратился к нации из-за коронавируса. Он продлил нерабочую неделю до 30 апреля.

С 6 апреля школьники Бердска находятся на дистанционном обучении. Такое обучение продлится до особого распоряжения.
Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, учитель проводит уроки в онлайн режиме или высылает задания для детей на электронную почту или по мессенджеру Whatsapp. Ответы на задания школьник отправляет также дистанционно.

Если в семье нет компьютера, в школе можно взять домашнее задание, выполнить его и родитель может принести его в школу в установленное время.

Оценки выставляются в государственной информационной системе Новосибирской области «Электронная школа».
— На сайте каждой школы есть дополнительная информация каким образом проходит дистанционное обучение в школе. В условиях самоизоляции важно максимально ограничить контакты и связываться с учителями и администрацией школы по телефону. Учителя работают из дома, — подчеркнула Жанна Леонидовна.

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