Дистанционные уроки: Как учатся с 6 апреля из-за коронавируса школьники Бердска

Школы Бердска перешли на дистанционное образование

3 апреля, министр образования Новосибирской области Сергей Федорчук разослал во все муниципалитеты документ о переходе образовательных организаций на дистанционное обучение. В Бердск тоже. 2 апреля президент России Владимир Путин повторно обратился к нации из-за коронавируса. Он продлил нерабочую неделю до 30 апреля.

С 6 апреля школьники Бердска находятся на дистанционном обучении. Такое обучение продлится до особого распоряжения.

Как рассказала «Курьер. Среда. Бердск» начальник управления образования и молодежной политики Бердска Жанна Тузова, учитель проводит уроки в онлайн режиме или высылает задания для детей на электронную почту или по мессенджеру Whatsapp. Ответы на задания школьник отправляет также дистанционно.

Если в семье нет компьютера, в школе можно взять домашнее задание, выполнить его и родитель может принести его в школу в установленное время.

Оценки выставляются в государственной информационной системе Новосибирской области «Электронная школа».

— На сайте каждой школы есть дополнительная информация каким образом проходит дистанционное обучение в школе. В условиях самоизоляции важно максимально ограничить контакты и связываться с учителями и администрацией школы по телефону. Учителя работают из дома, — подчеркнула Жанна Леонидовна.