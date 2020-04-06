Шестой день самоизоляции в Бердске: буду сидеть дома, пока хлеб и молоко не закончатся

В центре Бердска оживление

С вечера 31 марта в Бердске введен режим самоизоляции. Рекомендуется сидеть дома. Первые три дня апреля на центральных улицах Бердска было немноголюдно. Сегодня наоборот — оживление.

По данным оперативного штаба на 11.00 6 апреля в Новосибирской области зарегистрировано 11 пациентов с COVID-19. Новых случаев за прошедшие сутки не зафиксировано. В Бердске подтвержденных случаев вируса нет.

Школы Бердска перешли на дистанционное обучение. В детских садах работают дежурные группы.



Когда закончатся каникулы из-за коронавируса в России и Бердске ? Покажут две недели. Главврач бердской горбольницы Алла Дробинская отметила, что все будет зависеть от того, какое количество случаев будет регистрироваться на территории РФ.

— Поэтому текущая неделя и следующая будут наиболее значимыми по ситуации дальнейшего прогноза по развитию и распространению коронавирусной инфекции на территории РФ, Новосибирской области. И Бердска. У нас есть свои преимущества. Город может локально ограничить контакты для того, чтобы нивелировать распространение коронавирусной инфекции. Поэтому самоизоляция на сегодняшний день — самое главное, — высказалась Алла Николаевна.

А пока горожане спешат по своим делам, детские площадки пусты. На остановках бердчане ждут общественный транспорт. Людской поток больше обычного, машин на дорогах предостаточно. Кто в масках, а кто и без них ходят по магазинам.

82-летняя Валентина Федоровна призналась «Курьер. Среда. Бердск», что редко выходит из дома.

— Бываю на улице раза два в неделю. Сейчас зайду в магазин, закуплюсь продуктами, а потом буду сидеть дома, пока хлеб и молоко не закончатся,- сказала бердчанка.

Автор видео Елена Белоусова

