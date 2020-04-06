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1250 рублей стоит тест на коронавирус на дому

21:53 06.04.2020 Фото: pexels.com
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Сдать тест можно по желанию и без направления врача. Сам анализ проводится в течение 1–2 дней, а результаты теста высылаются на почту. При положительном результате данные будут направлены в Роспотребнадзор.

1250 рублей стоит тест на коронавирус на дому
В Роспотребнадзоре назвали стоимость теста на коронавирус на дому
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
1250 рублей стоит тест на коронавирус на дому

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Тест на коронавирус, который можно сделать на дому, будет стоить 1250 рублей. В эту цену не входит стоимость выезда медперсонала. Об этом в понедельник, 6 апреля, заявила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

«Стоимость анализа 1250 рублей, плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента», ― рассказала она в эфире телеканала «Россия 24».

Также Тиванова отметила, что сам анализ проводится в течение 1–2 дней, а результаты теста высылаются на почту. При положительном результате данные будут направлены в Роспотребнадзор.

Сдать тест можно по желанию и без направления врача.

Ранее в этот день министерство промышленности и торговли анонсировало, что в России разработали новый экспресс-тест на наличие коронавируса SARS-CoV-2, который дает результат в течение 40 минут, передают «Известия».

Распространение коронавируса SARS-CoV-2, вызывающего заболевание COVID-19, началось в конце декабря прошлого года. Очагом инфекции стал китайский город Ухань. За несколько месяцев болезнь охватила более 190 стран мира. 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса.

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