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Толпа пенсионеров атакует почту в в жажде получить пенсии в Бердске. Однако, не боятся COVID-19

13:30 07.04.2020, Елена Белоусова Фото: Елены Белоусовой
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Почта России работает в обычном режиме. Населению рекомендуется пользоваться дистанционными сервисами. Пенсию принесут домой до 15 апреля.

Толпа пенсионеров атакует почту в в жажде получить пенсии в Бердске. Однако, не боятся COVID 19
Возле почты в Бердске собирается народ
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Толпа пенсионеров атакует почту в в жажде получить пенсии в Бердске. Однако, не боятся COVID 19

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7 апреля в центре Бердска возле почты собирается народ. На крыльце несколько женщин. Татьяна пришла заплатить за телефон лично, потому-что не умеет пользоваться онлайн-платежами. Заболеть коронавирусом не боится, ходит без маски.

Как писал «Курьер. Среда. Бердск» принесет домой пенсию до 15 апреля Почта России жителям Новосибирской области и Бердска. В доставке пенсий по области задействованы более 1200 почтальонов. Все почтальоны оснащены масками, осуществляется выдача перчаток. Но не все в курсе этой информации. 79-летняя Раиса Андреевна приехала в центр с микрорайона «Молодежный», чтобы получить пенсию.

— Это звонить нужно куда-то? В отдел доставки?- недоумевает пенсионерка.

Как гласит объявление на дверях, вход в помещение по одному клиенту. Необходимо соблюдать дистанцию в 1,5-2 метра. Периодически помещение закрывается для проведения профилактической санитарной обработки.

— Почта России работает в обычном режиме. Администратор запускает клиентов в отделение по количеству работающих операционных окон. Но, населению рекомендуется пользоваться дистанционными сервисами, чтобы максимально ограничить контакты наших клиентов и сотрудников с большим количеством людей,- рассказала руководитель пресс-службы Почта России в Новосибирске Галина Гордеенко.

Толпа пенсионеров атакует почту в в жажде получить пенсии в Бердске. Однако, не боятся COVID 19
Толпа пенсионеров атакует почту в в жажде получить пенсии в Бердске. Однако, не боятся COVID 19
Толпа пенсионеров атакует почту в в жажде получить пенсии в Бердске. Однако, не боятся COVID 19
Толпа пенсионеров атакует почту в в жажде получить пенсии в Бердске. Однако, не боятся COVID 19
Толпа пенсионеров атакует почту в в жажде получить пенсии в Бердске. Однако, не боятся COVID 19

Автор видео Елена Белоусова

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От редакции

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Аноним, 07 апреля 2020 13:47
Не получат пенсии не накормят укакашек
Аноним, 07 апреля 2020 14:01
вируса бояться - пенсии не видать..)
а вообще то : От сердечных заболеваний в год умирает 17 млн человек.
От инфекционных болезней 12 млн.
1 млн только от туберкулеза, очень заразное заболевание.
кстати, кто видел туберкулезников в масках? Между тем они среди нас кашляют, и никого не запирают дома из-за них. И им штрафов не выписывают.
Делайте выводы.

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