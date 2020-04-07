Толпа пенсионеров атакует почту в в жажде получить пенсии в Бердске. Однако, не боятся COVID-19

7 апреля в центре Бердска возле почты собирается народ. На крыльце несколько женщин. Татьяна пришла заплатить за телефон лично, потому-что не умеет пользоваться онлайн-платежами. Заболеть коронавирусом не боится, ходит без маски.
Как писал «Курьер. Среда. Бердск» принесет домой пенсию до 15 апреля Почта России жителям Новосибирской области и Бердска. В доставке пенсий по области задействованы более 1200 почтальонов. Все почтальоны оснащены масками, осуществляется выдача перчаток. Но не все в курсе этой информации. 79-летняя Раиса Андреевна приехала в центр с микрорайона «Молодежный», чтобы получить пенсию.
— Это звонить нужно куда-то? В отдел доставки?- недоумевает пенсионерка.
— Почта России работает в обычном режиме. Администратор запускает клиентов в отделение по количеству работающих операционных окон. Но, населению рекомендуется пользоваться дистанционными сервисами, чтобы максимально ограничить контакты наших клиентов и сотрудников с большим количеством людей,- рассказала руководитель пресс-службы Почта России в Новосибирске Галина Гордеенко.
Автор видео Елена Белоусова
а вообще то : От сердечных заболеваний в год умирает 17 млн человек.
От инфекционных болезней 12 млн.
1 млн только от туберкулеза, очень заразное заболевание.
кстати, кто видел туберкулезников в масках? Между тем они среди нас кашляют, и никого не запирают дома из-за них. И им штрафов не выписывают.
Делайте выводы.