Запретили продавать медицинские маски, перчатки и респираторы компаниям без лицензии в России

Правительство России вводит ограничения на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.
Отныне продавать маски, респираторы и перчатки могут только компании с фармацевтической лицензией. На каждом этапе продаж цена на эти медицинские изделия может повышаться не более чем на 10 процентов. Кроме того, наценка не должна превышать 10 копеек за единицу товара.
Руководители регионов должны в течение трех дней сообщить о запасах соответствующих товаров, а также о потребности в них. Неисполнение соответствующего поручения является нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических, и влечет за собой ответственность, говорится в документе.
В Роспотребнадзоре рассказали, что использованные медицинские маски надо убирать в отдельный пакет, герметично закрывать, и только после этого выбрасывать. В ведомстве уточнили, что так же стоит поступать и с использованными резиновыми перчатками.
Источник: lenta.ru
По нормальному надо просто наращивать производство этих самых правильных масок. Тогда неправильные никому будут просто не нужны ни по какой цене. Но создавать производства быстро и в массовом порядке государство не умеет в принципе. Это вам не закончики единогласно штамповать даже не читая...
В штатах например (да и не только) всё автоматически регулируется частной инициативой. Как только вырос спрос, выросли цены, увеличилась прибыльность сектора, так сразу во первых готовые производства САМИ - даже без призывов со стороны "мудрейшего" - быстро наращивают выпуск, так и другие смежные производства быстро перепрофилируются. Нанимают дополнительных людей, запускают дополнительные линии, переводят предприятия в круглосуточный режим...
Рыночная экономика - она вот такая. В отличии от её ИМИТАЦИИ как у нас.