Запретили продавать медицинские маски, перчатки и респираторы компаниям без лицензии в России

Отныне продавать маски, респираторы и перчатки могут только компании с фармацевтической лицензией. На каждом этапе продаж цена на эти медицинские изделия может повышаться не более чем на 10 процентов.

Отныне продавать маски, респираторы и перчатки могут только компании с фармацевтической лицензией

Правительство России вводит ограничения на оптовую и розничную продажу некоторых медицинских изделий, в том числе масок. Соответствующее постановление опубликовано на сайте кабинета министров.

Отныне продавать маски, респираторы и перчатки могут только компании с фармацевтической лицензией. На каждом этапе продаж цена на эти медицинские изделия может повышаться не более чем на 10 процентов. Кроме того, наценка не должна превышать 10 копеек за единицу товара.

Руководители регионов должны в течение трех дней сообщить о запасах соответствующих товаров, а также о потребности в них. Неисполнение соответствующего поручения является нарушением ограничительных мероприятий, в том числе санитарно-противоэпидемических, и влечет за собой ответственность, говорится в документе.



В конце марта сообщалось, что в Россию завезли 25,5 миллиона медицинских масок из Китая. В Минпромторге уточнили, что маски будут отправлены в регионы, в том числе волонтерским движениям, которые занимаются доставкой продуктов пожилым людям.

В Роспотребнадзоре рассказали, что использованные медицинские маски надо убирать в отдельный пакет, герметично закрывать, и только после этого выбрасывать. В ведомстве уточнили, что так же стоит поступать и с использованными резиновыми перчатками.

Источник: lenta.ru