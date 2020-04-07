Временный госпиталь для больных COVID-19 строят в р.п. Линево Искитимского района

Развертывание помещений госпиталя будет происходить поэтапно. Планируется закончить эту работу в первой декаде мая. Строительство госпиталя осуществляется при содействии фонда «День Первый», который помогает в борьбе с пандемией коронавируса.

Госпиталь будет оснащен в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения

В целях борьбы с коронавирусной инфекцией президентом Российской Федерации поставлена задача создать в стране резерв коек, медицинского оборудования и персонала. В связи с этим по решению Министерства здравоохранения Новосибирской области на территории р.п. Линево, возле больничного стационара, началось строительство временного госпиталя.

Это предупредительная мера – на случай выявления больных коронавирусом. В р.п. Линево основное звено здравоохранения — районная больница. Она не инфекционная и не приспособлена для оказания соответствующей медицинской помощи. Поэтому госпиталь может быть крайне необходим для защиты здоровья и жизни людей. Местом строительства поселок выбран еще и потому, что здесь располагаются три крупнейших предприятия с большим количеством сотрудников и их семей. На случай заболевания должна быть возможность своевременно оказать качественную медицинскую помощь. Временный реанимационно-инфекционный госпиталь рассчитан на 100 мест, организуется для жителей р.п. Линево и прилегающих населенных пунктов, которые прикреплены к Линевской районной больнице.

Госпиталь будет оснащен в соответствии с рекомендациями Министерства здравоохранения Новосибирской области высококачественным оборудованием, в том числе аппаратами магнитно-резонансной и компьютерной томографии, дефибрилляторами для запуска сердца, оборудованием для искусственной вентиляции легких. Госпиталь будет состоять из 10 отдельных надувных модулей, отвечающих всем нормативным требованиям.

Развертывание помещений госпиталя будет происходить поэтапно. Планируется закончить эту работу в первой декаде мая. Строительство госпиталя осуществляется при содействии фонда «День Первый», который помогает в борьбе с пандемией коронавируса, доставляет в Россию, в том числе и в Новосибирскую область, медицинское оборудование и средства защиты. Также участие в возведении госпиталя принимает АО «Сибантрацит», угледобывающее предприятие безвозмездно предоставило технику для подготовки строительной площадки. После окончания пандемии мобильный госпиталь можно будет использовать для других медицинских целей, для каких именно — определит Минздрав Новосибирской области. Администрация Искитимского района еще раз призывает всех жителей сохранять спокойствие, соблюдать все меры противовирусной профилактики, а главное, избегать контактов. Находясь дома, мы сможем обезопасить себя и своих близких.

Источник: iskitim-r.ru