Умер известный профессор физики Мишик Казарян от коронавируса в России

У мужчины развилась двусторонняя пневмония. Спасти его не удалось. Ранее в той же больнице после заражения коронавирусом умерла его жена, врач-гинеколог Арпик Асратян.

У мужчины развилась двусторонняя пневмония

Профессор физики Мишик Казарян скончался в медицинском центре «Новомосковский». Ранее в той же больнице после заражения коронавирусом умерла его жена, врач-гинеколог Арпик Асратян.

«У мужчины развилась двусторонняя пневмония. Спасти его не удалось», — сообщают московские СМИ. Супруги попали в больницу почти одновременно — в середине марта. По данным газеты, они не выезжали за границу и не контактировали ни с кем из зараженных коронавирусом. Тем не менее, тест на Covid-19 у женщины был положительным. 26 марта женщина скончалась.

Мишик Казарян — советский и российский физик, крупный специалист в области лазерной физики и оптики. За создание самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра он в 1980 году получил Государственную премию СССР.

Источник: Ура.ру