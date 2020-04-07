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Умер известный профессор физики Мишик Казарян от коронавируса в России

14:22 07.04.2020 Фото: Википедия
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У мужчины развилась двусторонняя пневмония. Спасти его не удалось. Ранее в той же больнице после заражения коронавирусом умерла его жена, врач-гинеколог Арпик Асратян.

Умер известный профессор физики Мишик Казарян от коронавируса в России
У мужчины развилась двусторонняя пневмония
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Умер известный профессор физики Мишик Казарян от коронавируса в России

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Профессор физики Мишик Казарян скончался в медицинском центре «Новомосковский». Ранее в той же больнице после заражения коронавирусом умерла его жена, врач-гинеколог Арпик Асратян.

«У мужчины развилась двусторонняя пневмония. Спасти его не удалось», — сообщают московские СМИ. Супруги попали в больницу почти одновременно — в середине марта. По данным газеты, они не выезжали за границу и не контактировали ни с кем из зараженных коронавирусом. Тем не менее, тест на Covid-19 у женщины был положительным. 26 марта женщина скончалась.

Мишик Казарян — советский и российский физик, крупный специалист в области лазерной физики и оптики. За создание самого яркого импульсно-периодического лазера для видимой области спектра он в 1980 году получил Государственную премию СССР.

Источник: Ура.ру

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