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Проверят на коронавирус на дому за 1250 рублей специалисты Роспотребнадзора. Но не везде

17:45 07.04.2020 Фото: pexels.com
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Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника проводит тестирование на CОVID-19 на дому, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача.

Проверят на коронавирус на дому за 1250 рублей специалисты Роспотребнадзора. Но не везде
Специалисты используют высокочувствительную тест-систему
Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
Проверят на коронавирус на дому за 1250 рублей специалисты Роспотребнадзора. Но не везде

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Стоимость анализа на выявление коронавируса, который будут проводить сотрудники Роспотребнадзора на дому по желанию и без направления врача, составит 1250 рублей, к этой сумме надо прибавить стоимость услуги по выезду медперсонала, заявила руководитель направления лабораторной медицины Центра молекулярной диагностики ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Елена Тиванова.

Центр молекулярной диагностики Роспотребнадзора (CMD) с понедельника начинает проводить тестирование на CОVID-19 на дому, сдать анализ можно по желанию и без назначения врача. Специалисты используют высокочувствительную тест-систему, разработанную учеными Центрального НИИ эпидемиологии. Отмечается, что в целях безопасности процедура будет проходить на дому. Специалист будет приезжать к заказчику, инструктировать его, как взять мазок самостоятельно, и забирать материал на исследование. Тест-система позволяет выявлять коронавирус на ранних стадиях, а также у людей с невыраженными симптомами.

«Стоимость анализа 1250 рублей плюс стоимость выезда медицинского персонала в зависимости от места нахождения пациента», — сказала Тиванова в эфире канала «Россия 24».

Ранее на сайте Роспотребнадзора отмечалось, что услуга временно доступна для жителей Москвы и Московской области, но идет работа по расширению сети и охвату всех регионов Российской Федерации.
В марте частные лаборатории «Гемотест» и «Хеликс», а также клиника «Медси» начали платно выполнять тесты на коронавирус COVID-19 в некоторых российских городах. В апреле также начнут делать тесты на коронавирус «Инвитро» и KDL. Последняя будет сотрудничать только с медицинскими организациями.

Источник: РИА Новости

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