Штрафы в 15 тыс. рублей получили от полиции трое нарушивших карантин в Новосибирске. Власть обещает строже наказывать

Первый новосибирец был задержан при посещении продовольственного магазина. Второй житель областного центра выгуливал собаку. Третий гражданин — житель Черепанова — был задержан при передвижении на автомобиле. С 1 апреля штраф до 40 тыс. рублей.

Трое нарушителей самоизоляции в Новосибирской области получили штрафы по 15000 рублей

В регионе проходят проверки граждан, находящихся на самоизоляции после прибытия из эпидемиологически неблагополучных территорий, а также проверки торговых объектов, предприятий сферы питания и услуг. Нарушителям федерального и регионального законодательства в период противодействия распространения коронавирусной инфекции уже начали оформлять штрафы. об этом сегодня, 7 апреля,сообщили в региональном правительстве.

Участковые уполномоченные полиции, сотрудники ГИБДД и других служб ежедневно контролируют соблюдение гражданами режима самоизоляции. К нарушителям применяются меры административного воздействия. Так, по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения» задержано 9 человек, находящихся на самоизоляции в соответствии с выданными предписаниями, под медицинским наблюдением.

С 1 апреля 2020 года за нарушение ч.2 ст. 6.3 предусматривается штраф от 15 до 40 тысяч рублей. В отношении нарушителей административные дела направлены на рассмотрение в суд. Трем гражданам, нарушившим требования вышеуказанных предписаний, уже избрана мера наказания в виде штрафа по 15 000 рублей каждому. Первый гражданин, находившийся в г. Новосибирске, был задержан при посещении мест массового скопления людей, в частности, посещал продовольственный магазин. Второй житель областного центра выгуливал собаку. Третий гражданин (житель г. Черепаново) был задержан при передвижении на автомобиле.

Отметим, что 8 апреля сотрудники полиции совместно с представителями областных органов государственной власти начнут проверки по соблюдению всеми жителями региона требований постановления Губернатора об ограничении доступа людей и транспортных средств на территории Новосибирской области и других документов. В настоящее время гражданам предписывается не покидать места проживания (пребывания), за исключением случаев обращения за экстренной (неотложной) медицинской помощью и случаев иной прямой угрозы жизни и здоровью, соблюдать дистанцию до других граждан не менее полутора метров – социальное дистанцирование, и др. На жителей, нарушающих установленные требования, будут составляться протоколы по статье 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Согласно ст. 20.6.1. «Невыполнение правил поведения при чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения» КоАП РФ невыполнение правил поведения при введении режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение или наложение административного штрафа:

— на граждан в размере от 1000 до 30 000 рублей;

— на должностных лиц – от 10 000 до 50 000 рублей;

— на лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридического лица, – от 30 000 до 50 000 рублей;

— на юридических лиц – от 100 000 до 300 000 рублей.

Кроме того, в условиях угрозы распространения коронавирусной инфекции, органами внутренних дел проводятся проверки общественных мест, а также заведений общественного питания. Сотрудниками полиции выявлено два кафе и одна пекарня, чьи владельцы нарушили эпидемиологические требования, продолжив организацию питания посетителей в помещениях. На их владельцев (индивидуальных предпринимателей) составлены административные протоколы по ч.2 ст. 6.3 КоАП РФ «Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения». По двум материалам уже вынесены судебные решения о приостановлении деятельности предприятий на 25 суток.

Министр промышленности, торговли и развития предпринимательства Новосибирской области Андрей Гончаров также рассказал, что минпромторг региона совместно с Роспотребнадзором и другими компетентными органами проводят выезды на торговые объекты, предприятия общественного питания и другие организации, чья деятельность сейчас должна быть приостановлена. По итогам проверок собственники могут быть наказаны крупными денежными штрафами.

Мониторинг торговых объектов, в том числе на предмет ценообразования и обеспеченности продуктами питания, товарами первой необходимости, проводится минпромторгом с 28 марта. Специалисты уже оценили работу 540 организаций. Данные передаются органам полиции, прокуратуры, в Роспотребнадзор и в УФАС по Новосибирской области.

В Бердске нарушителя карантина, приехавшего из Казахстана, суд оштрафовал на 500 рублей, сообщал «Курьер. Среда. Бердск».