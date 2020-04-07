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За фейк «о взрыве в НЦ «Вектор» под Новосибирском и умышленном распространении COVID-19″ по миру СК возбудил уголовное дело

21:45 07.04.2020 Фото: Википедии
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Один из пользователей социальной сети «Твиттер» разместил видеоролик с дезинформацией о коронавирусе. Следственный комитет ищет автора, чтобы наказать за «публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан».

За фейк о взрыве в НЦ Вектор под Новосибирском и умышленном распространении COVID 19 по миру СК возбудил уголовное дело
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Сюжет: Коронавирус.Бердск.Вопросы
За фейк о взрыве в НЦ Вектор под Новосибирском и умышленном распространении COVID 19 по миру СК возбудил уголовное дело

За фейк «о взрыве в НЦ «Вектор» под Новосибирском и умышленном распространении COVID-19″ по миру СК возбудил уголовное делоОтказался тестировать на COVID-19 всех желающих «Инвитро». Но будет работать как лабораторияЕщё 496 новостей

Возбуждено уголовное дело по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции, сообщила 7 апреля официальный представитель главка СКР Светлана Петренко.

В Главном следственном управлении Следственного комитета России по факту распространения ложной информации о коронавирусной инфекции возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст.207.1 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан).

Установлено, что один из пользователей социальной сети «Твиттер» разместил видеоролик, в котором сообщил, что коронавирус COVID-19 был создан в государственном научном центре «Вектор» (Новосибирск), после чего путем взрыва умышленно распространён на территории России и КНР.

Таким образом, указанное лицо публично распространило под видом достоверных сообщений заведомо ложную информацию об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и безопасности граждан.

По уголовному делу организовано проведение необходимых следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий по установлению личности пользователя и сбору доказательств.

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